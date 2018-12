Teures Wohnen: Mieten neuerlich stark angestiegen

Wien, Innsbruck – Wohnen hat sich heuer im dritten Quartal weiter verteuert. Die Hauptmieten (inklusive Betriebskosten, ohne enthaltene Heizungs- bzw. Warmwasserkosten sowie ohne Kosten für Garagen- oder Autoabstellplätze) legten im Jahresabstand im österreichweiten Schnitt um 2,6 Prozent auf monatlich 7,9 Euro pro Quadratmeter zu, wie aus aktuellen Daten der Statistik Austria hervorgeht. Im Vergleich dazu wurden im 2. Quartal 2018 7,8 Euro monatlich für Miete und Betriebskosten pro Quadratmeter bezahlt, was durchschnittlich 517,7 Euro pro Wohnung entsprach. Im Vorjahresquartal hatten die durchschnittlichen Mieten inklusive Betriebskosten monatlich 7,7 Euro pro Quadratmeter ausgemacht.

Die Teuerung der Mieten lag damit im dritten Quartal 2018 spürbar über der Inflationsrate, die in diesem Zeitraum nur rund 2 Prozent betrug. Die monatlichen Betriebskosten verharrten auf dem Vorjahreswert von 2,1 Euro pro Quadratmeter bzw. bei durchschnittlich 132,7 Euro pro Wohnung.

Die Anzahl der Hauptmietwohnungen blieb mit 1,638 Millionen stabil auf Vorjahresniveau (1,634 Millionen). Während die Nachfrage nach Wohnraum steigt, ist das Angebot an Hauptmietwohnungen nahezu unverändert.

Bei den Mieten zeigt sich ein starkes West-Ost-Gefälle. Am höchsten sind die Mieten in Salzburg mit durchschnittlich 9,2 Euro pro Quadratmeter, vor Vorarlberg mit 8,8 Euro und Tirol mit 8,5 Euro. Deutlich günstiger wohnt man in Niederösterreich mit 6,8 Euro pro Quadratmeter, in Kärnten (6 Euro) und im Burgenland (5,8 Euro).

Neben dem West-Ost-Gefälle gibt es ein spürbares Stadt-Land-Gefälle. Alle Landeshauptstädte liegen – außer in Niederösterreich – über den Durchschnittspreisen in den jeweiligen Bundesländern. Zum Vergleich: In Innsbruck liegen die durchschnittlichen Kosten etwa 15 Prozent über dem Durchschnitt des Bundeslandes. (APA, TT)