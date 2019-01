Österreich hält im Wettbewerb wieder besser mit

Wien – Österreichs Wettbewerbsfähigkeit ist im Aufwind: Der Wettbewerbsfähigkeitsindex (ECI) des industrienahen Forschungsinstituts EcoAustria ist im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorquartal um 2,1 Punkte auf 99,8 Punkte gestiegen.

Verantwortlich dafür seien neben höheren Nettoexporten insbesondere die Direktinvestitionen aus dem Ausland, so EcoAustria in einer Aussendung. „Die Aussicht auf bessere Rahmenbedingungen wirkt positiv auf die Investitionen aus dem Ausland. Für eine Verstetigung der Entwicklung wären mehr Planungssicherheit der Unternehmen in Hinblick auf die steuerliche Belastung in der Zukunft hilfreich“, so Tobias Thomas von EcoAustria. Zudem sei der Unterschied zwischen dem, was Unternehmen pro Arbeitsstunde zahlen, und dem, was Arbeitnehmer schlussendlich bekommen haben, viel zu groß. Dabei sei die Gelegenheit für Reformen derzeit angesichts sprudelnder Steuereinnahmen günstig. Allerdings deuten ein geringeres BIP-Wachstum und die Abkühlung des Geschäftsklimas auf ein Abflachen der Konjunktur hin, heißt es.

Der ECI misst quartalsweise die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit anhand der Nettoexporte und der Direkt­investitionen im In- und Ausland. (TT)