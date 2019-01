Wartung von Kaffeemaschinen bald per Internet möglich

Wenn man WMF hört, denkt man an Töpfe, Pfannen und Besteck. Doch die wenigsten wissen, dass WMF Marktführer bei Profi-Kaffeemaschinen für Gastronomie, Hotellerie und Betriebe ist. Wie groß ist der Marktanteil von WMF in Österreich?

Manuel Harnischmacher: Es gibt keine offiziellen Zahlen wie in Deutschland, doch wir schätzen, dass wir im Profi-Bereich bei mehr als 40 Prozent Marktanteil liegen. Nach uns kommt lange nichts, dann folgen die Mitbewerber wie Melitta, Franke, Thermoplan, Cimbali usw. Insgesamt gehen wir davon aus, dass in Österreich jährlich 2500 Vollautomaten und rund 2000 Siebträger-Kaffeemaschinen verkauft werden. Darauf basiert unsere Schätzung.

Wer sind Ihre Kunden?

Harnischmacher: In den vergangenen Jahren ist unser Kundensegment breiter geworden. Früher haben wir nur sehr große und teure Vollautomaten für 300 bis 400 Tassen pro Tag gebaut. Inzwischen haben wir uns auch an die Bedürfnisse von kleineren Kunden angepasst. Ich vergleiche das gerne mit der Autoindustrie, die ja nicht nur große Wagen baut, sondern auch Mittelklasse- und Kleinautos. So führen wir nun speziell für das Büro-Segment und kleinere Pensionen Profi-Maschinen für nur 60 bis 70 Brühungen pro Tag. Nun haben wir für das 5-Sterne-Hotel, die Systemgastronomie genauso wie für Pensionen oder Unternehmen die passende Kaffeemaschinen-Lösung.

Ist die Konkurrenz größer geworden?

Harnischmacher: Der Kampf um Marktanteile wird immer härter. Kaffee ist nach Erdöl das am zweitmeisten gehandelte Gut auf der Welt. Der Kaffeekonsum steigt jährlich. Wir als Marktführer beobachten, dass viele von diesem boomenden Markt profitieren wollen. Sie versuchen, ein Stück von diesem Kuchen zu ergattern. Das heißt natürlich für uns als Marktführer, dass wir uns immer mehr anstrengen müssen, zum Beispiel bei Innovationen.

Wohin geht die Zukunft bei Profi-Kaffeemaschinen?

Harnischmacher: Es geht in Richtung einer weiteren Steigerung der Kaffee-Qualität. Wichtig ist auch die Dienstleistung: 60 Techniker unseres werkseigenen Kundendienstes kümmern sich in ganz Österreich vor Ort um die Kaffeemaschinen, auch am Wochenende. Wir entwickeln jedes Jahr eine neue Kaffeemaschine und stellen für ältere Modelle Update-Features zur Verfügung.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung?

Harnischmacher: Das ist ein Riesenthema, das ein eigenes Projektteam bei uns vorantreibt. Bisher konnten wir nur Daten aus unseren Geräten via Internet herauslesen. Nun ist dies in beide Richtungen möglich. Ich kann also sowohl Daten von einer Kaffeemaschine herunterziehen als auch Daten draufspielen. Das können beispielsweise neue Rezepte, Logos fürs Display der Maschine sein oder ich kann die Einstellung der Kaffeemühlen verändern. In naher Zukunft kann das auch zentral für mehrere Maschinen bei Filialbetrieben vorgenommen werden. So werden dann unsere Techniker Bergrestaurants wie das Wirtshaus auf dem Giggijoch per Internet warten können – ohne mehrere Stunden mit Pistengeräten und Liften dorthin unterwegs zu sein.

Das Gespräch führte Frank Tschoner