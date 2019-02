Schnitzel aus Österreich nur um 10 Cent teurer

Wien, Schladming – Ein Häferl Milchkaffee und eine Portion Kaiserschmarren hat vor kurzem eine veritable Auseinandersetzung ausgelöst. Was dabei Hannes Royer von der Initiative „Land schafft Leben“ auf die Palme gebracht hat: die Eier, denn die kommen aus der ukrainischer Käfighaltung. „Wir importieren täglich 1,8 Millionen Schaleneier und Eier in verarbeiteten Lebensmitteln. Mehr als die Hälfte davon sind Käfigeier“, so Royer.

Dabei seien Käfigeier nur ein Beispiel von vielen. Heimische Lebensmittel haben oft das Nachsehen, weil die Erzeugung aufgrund höherer Produktionsstandards im Inland teurer ist. „Dabei geht es in Wahrheit nur um ein paar Cent“, betont Royer. So hat der österreichische Gastro-Großhändler Manfred Kröswang ausgerechnet, dass eine Portion Schweinsschnitzel eines österreichischen Anbieters nur 10 Cent mehr kostet als die billigere Variante aus dem EU-Ausland. Beim Rindsgulasch beträgt der Preisunterschied 20 Cent, bei einer gegrillten Putenbrust 70 Cent.

Hoher Selbstversorgungsgrad

Dass es gar nicht ausreichend Lebensmittel aus regionaler Herkunft gebe, lässt der Land schafft Leben-Obmann, der selbst einen Bergbauernhof in der Region Schladming-Dachstein bewirtschaftet, nicht gelten. In den alpinen Regionen bewirtschaften würden die Bauern zwar fast nur Grünland und erzeugen, hauptsächlich Milch und Rindfleisch, flachere Regionen Österreichs erzeugen aber eine breite Palette an Lebensmitteln.

Der Selbstversorgungsgrad (SV), der angibt, inwieweit die heimische Produktion in der Lage ist, den inländischen Bedarf für Mensch, Tier und Industrie abzudecken, erreichte für Trinkmilch) 164 Prozent, für Rind- und Kalbfleisch 142 Prozent, für Käse (einschließlich Schmelzkäse) 116 Prozent und für Schweinefleisch 102 Prozent. Bei folgenden Produkten lag der Selbstversorgungsgrad unter 100 Prozent: Eier (87 Prozent), Butter (73 Prozent), Geflügelfleisch (71 Prozent) sowie Fisch (sechs Prozent).

Alledings sind im theoretischen SV-Grad die touristischen Nächtigungen nicht eingerechnet, sondern nur der SV-Grad der Heimatbevölkerung. Für Tirol liegt dieser Wert zum Beispiel. bei nur 42 Prozent. Das ist der Anteil am Gesamtkalorienbedarf der 750.000 Tiroler, den die Tiroler Landwirtschaft produzieren kann. Rechnet man die fast 50 Mio. Übernachtungen in Dauerbewohneräquivalente um (/365), kämen rund 137.000 „Einwohner“ dazu und der SV würde sich weiter reduzieren.

Häufige Zielkonflikte

Welchen Regionalitätsbegriff man als vernünftig und auch nachhaltig betrachtet, hängt auch von der jeweiligen Perspektive, bzw. der Wertung von Nachhaltigkeitskriterien ab. „Das ist häufig mit Zielkonflikten verbunden und insgesamt sehr schwierig zu gewichten“, so Royer. So wäre ein Lebendtiertransport von Schlachtschweinen aus der Südsteiermark nach Tirol hinsichtlich des Nachhaltigkeitskriteriums „Tierwohl“ und CO2 Footprint durch den längeren Transport schlechter zu bewerten, als ein Transport aus dem angrenzenden Bayern. Andererseits würde es der ökonomischen Nachhaltigkeit der heimischen Fleischwirtschaft natürlich helfen.

Wie komplex die Thematik ist zeige auch der Vergleich Exporte und Importe. Sie würden zunächst bei den SV-Berechnungen keine Rolle spielen und seien daher nur eine theoretische Größe. Zum Beispiel produziere Österreich seit Jahren mehr als 100 Prozent seines Schweinefleischbedarfs. In der Realität aber exportieren wir große Mengen spezieller Teile des Schweines (unter anderem nach Italien, aber auch Asien) und importieren wiederum andere Teile (Edelteile aus aller Welt).

Regionalität weiter denken

Thomas Guggenberger von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein hat erhoben ob Wirte in Tourismusregionen überhaupt in der Lage wären, genug Lebensmittel aus der Region aufzustellen, um alle Gäste satt zu bekommen. Dafür hat er ein fiktives 10. Bundesland namens „Touristika“ erfunden, das ganz Tirol und Salzburg, weite Teile Vorarlbergs und Kärntens, kleinere Teile von Oberösterreich und der Steiermark sowie Wien beinhaltet, sprich, die großen Tourismusregionen des Landes, die für insgesamt 123 Millionen Nächtigungen oder 85 Prozent der Tourismusleistung Österreichs stehen.

Fazit seiner Berechnungen: Die Tourismushochburgen im Westen haben keine Chance, sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. In Salzburg, Tirol und Vorarlberg zusammen werden beispielsweise weniger als ein Prozent der österreichischen Schweine gehalten – naturgemäßt viel zu wenig, um den Schnitzelbedarf zu decken. Daher appelliert Guggenberger an die Tourismusbranche: „Akzeptiert das Bundesgebiet als ‚regional‘. Auch hier gelten die hohen Produktionsstandards, die du für deine Kleinregion akzeptierst.“ (hu)