Hitzetage sind Turbo für den Wasserverbrauch

Von Cornelia Ritzer

Wien – In Österreich gibt es ausreichend Wasser, es hat beste Qualität und füllt wie selbstverständlich Trinkgläser, Badewannen und Swimmingpools. Das kühle Nass wird trotz Klimawandel mit Rekordsommern und Hitzetagen weiter fließen, sagt die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW). Aber man müsse sich „zeitgerecht mit der gerechten Aufteilung der Ressourcen auseinandersetzen“, fordert Franz Dinhobl, Präsident des Dachverbands der Wasserversorger.

Die Trinkwasserversorgung müsse absolute Priorität haben – noch vor Landwirtschaft und Industrie. Der Bedarf der heimischen Haushalte macht mit jenem des Gewerbes rund 0,55 von insgesamt 2,19 Milliarden Kubikmetern pro Jahr aus, den Großteil benötigt die Industrie mit 1,5 Milliarden, nur 0,13 die Landwirtschaft. Diese drei Stakeholder sollten sich laut ÖVGW unter Leitung des Umweltministeriums an einen Tisch setzen, um sich den zukünftigen Heraus­forderungen zu stellen.

Im Hitzesommer 2003 kam es zu Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung, es folgten Investitionen in Leitungen und neue Ressourcen, erinnert ÖVGW-Präsident Dinhobl. Um sich „strategisch für die Zukunft auszurichten“, tat sich der Wasserversorger-Dachverband mit der Universität für Bodenkultur Wien (Boku) zusammen. Die heißen Sommer in den Jahren 2015, 2017 und 2018 folgten. Und es werden weiter längere Hitzewellen und Trockenperioden kommen, erklärt Studienautor Roman Neunteufel (Boku): „Je nach Szenario nehmen die Hitzetage von derzeit rund 20 pro Jahr auf 50 und mehr bis 2100 zu.“ Und: „Längere Trockenperioden haben wiederum großen Einfluss auf den Wasserverbrauch.“

Eine Folge davon seien hoh­e Verbrauchsspitzen – vor allem in Gebieten mit vielen Einfamilienhäusern mit Gärten und Pools. Das zeige ein­e aktuelle Umfrage unter 30 ÖVGW-Mitgliedsunternehmen (diese versorgen 3,4 Millionen Österreicher mit Trinkwasser). Versorgungsengpässe gebe es noch keine, in einigen Fällen habe es aber Aufrufe zum Wassersparen sowie die ergänzende Einspeisung aus überregionalen Wassernetzen gegeben. Und der Wasserverbrauch nehme neuerdings auch in der Nacht nicht ab. Das liege vor allem an „Gartenbewässerungsanlagen mit zeitgesteuertem Betrieb“, sagt Manfred Eisenhut, Bereichsleiter Wasser der ÖVGW.

In Tirol erweist sich der Tourismus als Wasserverbrauchs-Turbo. Eisenhut: „Hotels verbrauchen Unmengen Wasser für Pools und Wellnessanlagen.“ Wasserknappheit sei jedoch nicht befürchten, „Verteilungsprobleme“ schon eher. Der ÖVGW fordert deshalb Vernetzungsmaßnahmen der öffentlichen Hand.