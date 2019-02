Verbot undurchsichtiger Kosten bei Lebensversicherungen

Wien – Klauseln bei fondsgebundenen Lebensversicherungen mit Garantiezusage, wonach bei der Auszahlung nicht näher bezifferte Kosten abgezogen werden, sind unzulässig. Das hat das Handelsgericht Wien nun klargestellt.

Geklagt hatte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des Sozialministeriums gegen die „Uniqa Österreich Versicherungen AG“ wegen einer Klausel in den Vertragsbedingungen zur Höhe der Garantieleistung bei einer Lebensversicherung.

Das Urteil ist rechtskräftig. Nach Rechtsauffassung des VKI muss ein Versicherer in einem solchen Fall die Prämien ohne jeden Kostenabzug zurückzahlen. Dies führt potenziell zu einer deutlich höheren Garantieleistung. Betroffene, die derartige Klauseln in ihren Verträgen haben und bei denen eine Abrechnung im Garantiefall erfolgte, sollen sich laut dem VKI mittels Musterbrief an ihr Versicherungsunternehmen wenden.

Im konkreten Fall war vorgesehen, dass der Anleger zu bestimmten Stichtagen eine garantierte Versicherungsleistung erhält. Dafür sollten von den einbezahlten Prämien unter anderem anfallende Kosten abgezogen werden. In der Klausel findet sich allerdings keine Information bezüglich der Höhe dieser Kosten oder der Garantieleistung insgesamt. (TT)