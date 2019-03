VKI bereitet bereits 7. Energiekosten-Stop-Aktion vor

Wien - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) startet die bereits siebente "Energiekosten-Stop"-Aktion - an der bisher letzten haben erst kürzlich über 70.000 Haushalte teilgenommen. Diesmal können sich Interessenten bis 24. April online unverbindlich anmelden. Nach Detailinfos über die möglichen Einsparungen Ende Mai bleiben noch sechs Wochen für eine definitive Entscheidung zur Annahme des Offerts.







Aufgrund der vielen Anfragen, die nach Anmeldschluss für die letzte Aktion eingegangen sind, habe man sich dazu entschlossen, möglichst rasch einen weiteren Gemeinschaftseinkauf durchzuführen, erklärte der VKI am Montag in einer Aussendung. Aus der letzten Aktion siegreich hervorgegangen waren die oekostrom AG bei Elektrizität und "E wie einfach" bei Gas.





Auch diesmal werden die Anbieter unter anderem eine 18-monatige Preisgarantie gewähren müssen, so der VKI, der am 6. Mai die Gewinner des Bestbieterverfahrens bekannt geben will. Ende Mai gibt es die Infos zu den Aktionstarifen und den persönlichen Ersparnissen. Bei der letzten Aktion kam je ein Viertel der Teilnehmer aus Wien und NÖ, unter anderem weitere knapp 14 Prozent aus der Steiermark und 17 Prozent aus Oberösterreich. (APA)

Service Anmeldung für die Aktion sind möglich unter: https://www.energiekosten-stop.at