Immer mehr Online-Shops setzen auf individuelle und flexible Preise

Vom ersten Klick zum Kauf

Slowakei, in Tschechien und in Polen bei diesen drei Ländern liegt der Durchschnitt jeweils bei über sieben Tagen. Sehr gründlich überlegen sich Italiener ihre Entscheidung zum Kauf einer Sonnenbrille: 15 Tage und 18 Stunden. Die Franzosen hingegen sind sehr wählerisch wenn es um Ohrringe geht: 26 Tage, 6 Stunden und 58 Minuten werden benötigt, um das richtige Paar auszuwählen. Während in den meisten Ländern der Kauf von Jacken etwa eine Stunde und 10 Minuten dauert, brauchen Käufer in Österreich im Durchschnitt 6 Tage und 19 Stunden.