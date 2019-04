Zu Ostern zieht es die Österreicher in den Süden und in Thermen

Wien – Viele größere und höhergelegene Skigebiete haben trotz des diesjährig späten Ostern über die Feiertage offen. Die Buchungslage ist allerdings nicht zufriedenstellend. In heimischen Thermen wird hingegen mit guten Geschäften gerechnet. Viele Österreicher zieht es auch in südlich-maritime Destinationen wie Thailand oder auch in die USA, geht aus einem Ö1-Bericht von Freitag hervor.

In den Skigebieten geht es laut der Tourismusobfrau in der Wirtschaftskammer, Petra Nocker-Schwarzenbacher, mehr um eine „Stammgastpflege“ und „Stammgastbetreuung“, als dass sich das zu erwartende Geschäft rentieren würde. Offen sind über Ostern etwa in der Steiermark Schladming, in Kärnten das Nassfeld, in Salzburg die Tauern und Saalbach-Hinterglemm sowie in Tirol und Vorarlberg der Arlberg. Es gebe eine „perfekte Schneelage“, rührte die Tourismusvertreterin die Werbetrommel.

Anders ist die Buchungslage in den burgenländischen Thermen: „Wir merken eine leicht veränderte oder höhere Nachfrage aufgrund dessen, dass die Ostern später sind, als in den letzten Jahren. Es gibt ein paar freie Zimmer. Wir gehen aber davon aus, dass wir um die Ostern herum in den Thermen dann wieder ausgebucht sein werden“, so Hannes Anton vom Burgenland Tourismus.

Auch Fernreisen sind nachgefragter als zu Ostern im Vorjahr: „Wir merken in der Reisebranche eine verstärkte Nachfrage zur Osterzeit. Die Buchungen sind über dem letzten Jahr. Die Veranstalter melden da und dort nur mehr Restplätze. Die Charter-Flüge sind quasi voll“, so Josef Peterleithner vom Österreichischen Reiseverband (ÖRV) gegenüber dem ORF-Radio Ö1. Die wichtigsten Destinationen zu Ostern seien auf der Fernstrecke Thailand, die USA, die Malediven und die Vereinigten Arabischen Emirate beziehungsweise die Kapverdischen Inseln, rund um das Mittelmeer die Kanaren, Mallorca, Hurghada und die türkische Riviera. (APA)