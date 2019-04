Sepctra-Umfrage: Längstes Stimmungshoch mit mehr Wolken

Mateschitz weiter auf Platz eins

Mit großem Rückstand auf Platz 2 kommt Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner (Saldo plus 17), gefolgt vom Industriellen Hannes Androsch (plus 15) und dann voestalpine-Chef Wolfgang Eder und Immobilien-Tycoon Rene Benko (je plus 13). Erste-General Andreas Treichl kommt auf plus 12. Die Sozialpartner-Größen Wolfgang Katzian (ÖGB), Harald Mahrer (WK) und Renate Anderl liegen mit plus 9, 6 und 5 relativ knapp beisammen. Die rote Laterne trägt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit einem Saldo von minus 12.