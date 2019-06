Wohnungen in Tirol in einem Jahr um 10 Prozent teurer

Innsbruck – Die Statistik Austria hat gestern den nächsten Nachweis für die Preisexplosionen am Tiroler Immobilienmarkt vorgelegt. Demnach wurden im vergangenen Jahr Eigentumswohnungen im Vergleich zum Jahr davor um 10,3 Prozent teurer. Das ist das Fünffache der allgemeinen Inflationsrate, die im Vorjahr 2,0 % Prozent betrug. Konkret kostete eine Eigentumswohnung im Schnitt (Median – die Hälfte der Verkäufe lag darüber, die Hälfte darunter) 3360 Euro je Quadratmeter. Seit 2015 stiegen die Wohnungspreise in Tirol um rund 25 %.

Bei Baugrundstücken ist die Situation in Tirol ähnlich. Alleine 2018 wurde Baugrund in Tirol im Schnitt gegenüber 2017 um 6,3 Prozent teurer. Ähnlich wie bei den Eigentumswohnungen stiegen in Tirol auch die Preise für Grundstücke seit 2015 um rund 23 Prozent. Je Quadratmeter zahlt man in Tirol inzwischen durchschnittlich 271 Euro. Je nach Gebiet ist es auch um ein Vielfaches mehr: Die Statistik hat die Preise auf Gemeindeebene ermittelt, hier wird allerdings ein Fünfjahresdurchschnitt angegeben, also von 2014 bis 2018. Hinter Lech, das mit einem Quadratmeterpreis von 1806 Euro auf dem ersten Platz liegt, folgt Kitzbühel mit 1646 Euro. Weiters finden sich Going am Wilden Kaiser und die gemeinsam ausgewerteten Orte Fiss und Serfaus mit durchschnittlichen Preisen von 1069 Euro und 936 Euro unter den zehn Regionen mit den höchsten Grundstückspreisen Österreichs. In Innsbruck kostete der Quadratmeter rund 940 Euro.

Ein Vergleich mit dem Österreich-Durchschnitt zeigt, wie sehr sich Tirol – wie auch Vorarlberg und Salzburg – bei den Immobilienpreisen von Ostösterreich (außer Wien) entfernt hat. Bundesweit kostete nämlich ein Quadratmeter Baugrund im Schnitt gerade einmal 89 Euro.

Weniger steil nach oben ging es im vergangenen Jahr zwar bei Häusern – hier lag die Teuerung bei 2,1 Prozent, im Schnitt kostete der Quadratmeter 2724 Euro. Den Preisschub dokumentiert vielmehr die Entwicklung von 2015 bis 2018. In diesem Zeitraum stiegen die Hauspreise in Tirol um rund 28 Prozent. Ein Haus mit 162 Quadratmetern Wohnfläche auf 914 Quadratmetern Grund kostete 2018 im Österreichschnitt rund 248.000 Euro. In Tirol musste man 480.000 Euro für ein durchschnittliches Haus mit 176 Quadratmetern Wohnfläche auf 816 Quadratmetern Grund bezahlen. Bei Preisvergleichen der Statistik Austria handelt es sich um Vergleiche ohne Qualitätsanpassung – so ist etwa das Alter der Immobilien nicht berücksichtigt. (mas, APA)