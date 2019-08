Kritik an billiger Tirol Milch in Jesolo

Innsbruck — Aufregung herrscht derzeit in den sozialen Medien wegen eines Bildes, das in einem Supermarkt in Jesolo aufgenommen wurde. Es zeigt zwei Tirol-Milch-Packungen — eine Vollmilch und eine Leichtmilch — um 85 bzw. 89 Cent, was billiger ist als ein Liter Tirol Milch in einem Supermarkt in Tirol. Stefan Lindner, Obmann der Tirol Milch, versteht den Ärger der Konsumenten, die im Urlaub weniger für ihre Milch zahlen als zuhause.

Bei der Preisgestaltung in den Geschäften sei die Tirol Milch aber machtlos. Die Tirol Milch verkaufe die Milch zu einem fixen Exportpreis weiter, „den Preis im Geschäft bestimmt aber der Handel selbst". Jeder könne selbst entscheiden, um wie viel er den Liter Tirol Milch verkaufen wolle. Besonders ärgert Lindner aber, dass mit „derartigen Aktionen die Kundenfrequenz in Geschäften mit guten Produkten erhöht wird". Dies treffe auf diesen Discount zu, er befinde sich nach Recherchen von Lindner auf der Rückseite eines Supermarktes mit ungünstiger geografischer Lage. Die Kosten für diese günstigen Preise trage der Kunde aber selbst.

Kritik an der billigen Milch in italienischen Läden kommt aus der Politik, Andrea Haselwanter-Schneider von der Liste Fritz sagt: „Wenn die Tiroler Milch daheim in Tirol um 40 Cent teurer ist als im Supermarkt in Jesolo, dann stimmt es hinten und vorne nicht mehr." Tiroler Konsumenten fühlten sich dadurch zu Recht „gepflanzt", ebenso wie Tiroler Bauern, sagt Haselwanter-Schneider. (ver)