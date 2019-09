Österreich punktet als internationale Kongressdestination

Wien – Österreichs ist am internationalen Tagungsmarkt eine etablierte und beliebte Destination. Das wurde erneut nun durch zwei internationalen Erhebungen bestätigt, so das das Austrian Convention Bureau (ACB) in einer Aussendung am Dienstag.Im Jahresbericht der Union of international Associations (UIA) hat Österreich 2018 Rang sechs erreicht. Gesamt wurden 472 Veranstaltungen gezählt, die den Zählkriterien entsprechen, die Mindestteilnehmeranzahl 50 Teilnehmern und Bezug zu internationalen Organisationen erfordern. Die ersten drei Plätze belegen Singapur (1177), Südkorea (854) und Belgien (849). Im europaweiten Vergleich liegt Österreich damit auf Platz zwei hinter Belgien.

Der Bericht einer weiteren Organisation, der International Congress and Convention Association (ICCA), reiht Österreich 2018 mit 240 Veranstaltungen auf Platz 16 im weltweiten Vergleich. Dieser berücksichtigt ausschließlich Veranstaltungen mit mindestens 50 Teilnehmern, die regelmäßig in mindestens drei abwechselnden Ländern von internationalen Verbänden veranstaltet werden. 2018 fanden größere Veranstaltungen als im Vorjahr statt (durchschnittlich 10 Personen mehr), die aufgrund ihrer Teilnehmerstärke auch mehr Wertschöpfung erbrachten. Auf den Rängen eins bis drei liegen USA (947), Deutschland (642) und Spanien (595).

Die Alpenrepublik liege bei den internationalen Meeting Statistiken seit Jahren unter den Top 20 (ICCA) bzw. Top 10 (UIA), so das ACB. „Als Verband der österreichischen Tagungsindustrie freut uns diese Bestätigung für Österreich als international bekannte und anerkannte Tagungsdestination sehr. Es unterstreicht einmal mehr die professionelle Gastgeberrolle unserer Betriebe und Einrichtungen sowie die Angebotsvielfalt aller neun Bundesländer“, beschreibt ACB-Präsident Gerhard Stübe die Ergebnisse. Mit Unterstützung der Convention Bureaus und Tagungsbetrieben in den Bundesländern, erhebt das ACB Team Daten zu fortbildenden Veranstaltungen, welche eine wesentliche Grundlage für die internationalen Rankings bieten. (TT.com)