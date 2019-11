5G:Neue Mobilfunktechnik, alte Ängste

Von Stefan Eckerieder

Wien – Seit mehr als 20 Jahren telefoniert Österreich mobil. Vor allem die mobile Datennutzung ist dabei in den letzten fünf Jahren nahezu explodiert. Innerhalb der ersten drei Monate 2019 wurden im Mobilnetz 457.190 Terabyte an Daten versendet und empfangen. Die Ansprüche an das Mobilfunknetz steigen ständig. Die Erwartungen in die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie sind hoch. Zugleich nehmen auch die Ängste zu.

Laut den Suchtrends von Google gehören „5g gefährlich“ und „5g netz gefährlich“ zu besonders häufigen Suchanfragen zur neuen Technik. In zwei Schweizer Kantonen wurde der Ausbau sogar gestoppt. In Wörgl, wo das 5G-Netz des Anbieters „3“ bereits on air ist, gingen kürzlich bei einem Info-Abend die Wogen hoch. Einige Bürger fühlen sich als „Versuchskaninchen“ für die neue Technologie.

Die Wirtschaft verknüpft hingegen große Hoffnungen mit 5G. Der Mobilfunkstandard gilt als Voraussetzung für die digitale Vernetzung des Straßenverkehrs für das autonome Fahren. Die Vernetzung von Maschinen in der Industrie soll das Bruttoinlandsprodukt jährlich um 4 Mrd. Euro steigern, 35.000 zusätzliche Beschäftigte bis 2030 bringen. Aber auch Konsumenten seien auf die neue Technologie angewiesen, sagt Georg Wagner, Sprecher des Forums Mobilkommunikation (FMK), eines Branchenverbands, dem auch die Netzbetreiber A1, „3“ und T-Mobile angehören. „Die mobile Datenübertragung hat sich jedes Jahr fast verdoppelt. Das aktuelle Netz wird sehr bald an seine Grenze stoßen.“ Umfragen zeigen, acht von zehn Österreichern können sich mittlerweile ein Leben ohne Mobilfunk nicht mehr vorstellen.

Wagner versucht, verängstigte Bürger zu beruhigen. An der Funktechnologie an sich ändere sich abseits der genutzten Frequenzen kaum etwas. Die vor allem in den Städten zusätzlichen Mobilfunksender würden wesentlich kleiner und leistungsärmer ausfallen. „Die Technologie zur Übertragung, nämlich Funk bis 300 GHz, gehört zu den am besten erforschten technischen Anwendungen. Rund 28.000 Studien haben keinen kausalen Zusammenhang zwischen Erkrankungen und Funkwellen gefunden“, sagt Wagner.

Dennoch stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO hochfrequente elektromagnetische Strahlung als „möglicherweise Krebs erregend“ ein. „Was nicht dazugesagt wird, ist, dass das die niedrigste Einstufung ist, die der WHO zur Verfügung steht. Auch Aloe-Vera-Extrakt und Kokosnussöl werden so eingestuft“, sagt Wagner, der betont, dass die Mobilfunker in Österreich mit einem Fünzigstel des von der WHO empfohlenen Grenzwertes senden.

„Das Argument klingt mathematisch gut und ist werbewirksam. Die aktuellen Grenzwerte betreffen jedoch ausschließlich die Nervenstimulation, die Membrandurchlässigkeit und die Gewebetemperaturerhöhung durch die thermische Wirkung von Mikrowellen“, hält Umweltmediziner Piero Lercher von der Ärztekammer entgegen. Er fordert Grenzwerte, die auch die Bildung von freien Radikalen oder Zellschädigungen berücksichtigen.

Ob 5G gefährlicher als 4G-Strahlung sei, könnten „weder Gegner noch Befürworter“ der neuen Technologie sagen, meint Lercher, der auf fehlende Langzeitstudien verweist. In der Medizin feststellbar seien jedoch „zunehmend Folgen durch falsches Nutzungsverhalten, wie beispielsweise Sucht, Verhaltensstörungen oder Erhöhung der Unfallgefahr durch Ablenkung.“ Lercher fordert den Stopp des 5G-Ausbaus und eine Forcierung von kabelgebundenen Lösungen. „Diese sind sogar schneller, datensicherer und nicht potentiell gesundheitsgefährdend. Mobilfunklösungen nutzt man dann, wenn es nicht anders möglich ist – mit Maß und Ziel“, sagt Lercher.Er verweist auf die Handyregeln für „sicheren und umsichtigen Umgang“ auf der Homepage der Wiener Ärztekammer (aekwien.at). Aufschluss über die Auswirkungen der 5G-Strahlung auf den menschlichen Körper soll eine vom Parlament beauftragte Studie der österreichischen Akademie der Wissenschaften (ITA) und des Austrian Institute of Technology (AIT) bringen, die im Jänner 2020 präsentiert werden soll. Das FMK erwartet sich davon, „dass die Studie Klarheit bringt“ und mit „Panik-Meldungen“ aufräumt.