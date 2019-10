Industrieproduktion in EU und Euroraum zuletzt gesunken

Luxemburg – Die Industrieproduktion ist im Euroraum und in der gesamten EU im August 2019 verglichen zum selben Monat des Vorjahres um 2,8 bzw. 2,0 Prozent zurückgegangen. Verglichen zum Vormonat Juli gab es laut Eurostat-Schätzungen vom Montag in den 19 Euroländern saisonbereinigt ein Plus von 0,4 und in den 28 Unionsstaaten einen Anstieg von 0,1 Prozent.

Im Euroraum sank die Produktion von Verbrauchsgütern im August 2019 gegenüber August 2018 um 2,0 Prozent. Bei Investitionsgütern gab es einen Rückgang um 2,9 Prozent, bei Vorleistungsgütern um 3,1 Prozent und bei Energie um 3,3 Prozent. Die Produktion von Gebrauchsgütern stieg um 0,4 Prozent an.

In der EU-28 sank die Produktion von Verbrauchsgütern um 0,4 Prozent, von Vorleistungsgütern um 2,3 Prozent, von Investitionsgütern um 2,6 Prozent und von Energie um 3,0 Prozent. Die Gebrauchsgüterproduktion stieg auch hier an - um 0,8 Prozent. (APA)