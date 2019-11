Rabatt-Tage: Rekordumsätze und Risiko für Händler

Von Cornelia Ritzer

Wien – Am 11. November wird in China der so genannte „Singles’ Day“ gefeiert, da das Datum nur aus Einsen besteht. Was als Anti-Valentinstag begann, hat sich ab 2009 zum Super-Shoppingtag mit hohen Rabatten entwickelt. Der chinesische Online-Gigant Alibaba erreichte beim aktuellen Singles’ Day einen neuen Verkaufsrekord. Analysten rechnen mit Verkäufen im Ausmaß von insgesamt 37 Milliarden Dollar – und das trotz Konjunkturschwäche in China. Das Event ist auch längst in Europa angekommen. In Österreich werben Unternehmen mit „Singles’ Day“-Rabatten für Online-Käufe.