Akku-Entsorgung bei E-Autos erst am Anfang

Innsbruck – In Österreich sind erst rund 30.000 Autos mit Elektroantrieb unterwegs. Das wird sich in den nächsten Jahren rasch ändern. Um die Treibhausgasemissionen zu senken, soll in Österreich und der gesamten EU der E-Auto-Anteil deutlich steigen. Die Autobauer bieten bereits rund 70 Modelle mit elektrischem Antrieb an und wollen die Auswahl in den nächsten Jahren verdoppeln. Über die Verwertung der darin verbauten Akkus, deren Lebensdauer mit fünf bis zehn Jahren vergleichsweise gering ist, dürften sich die Autobauer bislang jedoch noch zu wenig Gedanken gemacht haben, berichten Entsorgungsunternehmen, nicht erst seitdem ein Tiroler kürzlich wochenlang auf seinem verunfallten Tesla-Wrack sitzengeblieben ist, weil kein darauf spezialisiertes Entsorgungsunternehmen gefunden werden konnte.

