Strom für E-Autos im Visier: Privates Laden soll rationiert werden

Von Reinhard Fellner

Mannheim, Innsbruck – Auf dem heurigen Elektromobilitätskongress in Mannheim ließen Stromnetzbetreiber aus mehreren Ländern gegenüber der Fachzeitschrift ATZ eine energiepolitische Bombe platzen. So verständigten sich die Vertreter aus Österreich, Deutschland, Tschechien und der Schweiz darauf, ab dem Jahr 2021 den Ladestrom an privaten Ladestationen zu beschränken.