Die Hits der Innsbrucker Herbstmesse: Schnäppchen, Schlagerstars, TT-Cafe

Innsbruck – Herbstzeit ist Messezeit in Tirol: Nirgendwo sonst treffen so viele Menschen an einem Ort zusammen, um sich über die neuesten Produkte und Dienstleistungen rund um die Herbst- und Wintermonate zu informieren und diese zu testen. Die Schwerpunkte der mehr als 420 Aussteller in diesem Jahr: Aqua Life, WohnLust, Design- und Erfindermesse, Mode.Styling.Beauty, Bauen, Messeshopping und Piazza Italia. „Die Innsbrucker Herbstmesse ist seit dem Jahr 1923 als Grande Dame der Tiroler Publikumsmessen bestens in der Tiroler Bevölkerung verankert und als größtes Schaufenster der heimischen Wirtschaft einzigartig in Österreich“, kommentiert Direktor Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck, die rund 40.000 Quadratmeter große Angebotsschau.

Starbesetztes Musikprogramm im Oktoberfestzelt

Geselligkeit, Kulinarik und vor allem Unterhaltung stehen besonders im großen Herbstmesse-Oktoberfestzelt in Kooperation mit dem ORF Radio Tirol am Freigelände West im Mittelpunkt. „Das hochkarätige Programm wartet in diesem Jahr unter anderem mit Stars wie Semino Rossi, Francine Jordi, Matthias Reim, Gilbert, die Seer und vielen mehr auf“, berichtet Projektleiterin Monika Woldric. Noch ein wichtiger Tipp: Zur An- und Abreise steht ein IVB-Shuttle zwischen dem Gelände der Olympiaworld und der Innsbrucker Herbstmesse kostenfrei zur Verfügung.

Vergünstigte Tickets (7 statt 9 Euro) gibt es online als Print@Home-Variante oder als QR-Code für das Smartphone unter www.herbstmesse.info

Großer Besucherandrang in den Hallen: Über 420 Aussteller präsentieren auf rund 40.000 Quadratmetern ihre Neuheiten. - CMI

Treffpunkt TT-Café: Halle A

Für viele Leser der Tiroler Tageszeitung ist das TT-Café einer der Fixpunkte bei ihrem Messebesuch. Als TT-Club-Mitglied kann man sich dort mit einer Begleitperson bei einem Getränk und einem Snack kostenlos stärken. Gewählt werden kann zwischen Kaffee von Café + Co, Getränken von Silberquelle, Brezen und Süßgebäck.

Und so funktioniert’s: Konsumationsgutschein ausfüllen und an der Bon-Station am TT-Messestand abgeben (bitte die TT-Club-Karte 2018 vorweisen). Am TT-Messestand können auch Informationen zum Abo und zum TT-Club eingeholt werden.

Am Neukundenservicestand im Erdgeschoß der Halle B startet die Tiroler Tageszeitung wieder ein großes Gewinnspiel: Es werden vier Tiroler Zirbenbetten der Firma Schlafmanufaktur* im Wert von je 3000 Euro verlost. Metallfrei, aus Tirol und individuell angepasst.

Die TT ist dann von Mitte Oktober bis Anfang Dezember in verschiedenen Tiroler Einkaufszentren unterwegs, auch hier kann man als bestehender TT-Abonnent oder als TT-Testabonnent an der Verlosung der Zirbenbetten der Schlafmanufaktur teilnehmen. Im Jänner 2019 werden die Gewinner verständigt.