Erster Haiminger Markttag zog die Massen an

Von Hubert Daum

Flaurling — „Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann ist es jener, dass wir zu klein gebaut haben", weiß Reinhard Egger, Ackerbauberater der Landwirtschaftskammer und Geschäftsführer des ersten Getreidezentrums Tirols, das seit exakt einem Jahr Getreide von Tiroler Bauern verarbeitet und vermarktet. Rund 600 Tonnen des in heimischen Äckern mittlerweile selten angebauten Grundnahrungsmittels durchlaufen in Flaurling in diesem Jahr den Prozess vom Reinigen, Entspelzen (Schälen) und Trocknen bis zur Lagerung vor der Abfüllung in derzeit 36 Silos. „Die Lagerkapazität wird nächstes Jahr verdoppelt", so Egger.

Das Herzstück des Getreidezentrums in Flaurling ist der Saatgutreiniger. GF Reinhard Egger zeigt das lupenreine Endprodukt, das nun zur Lagerung in die Silos wandert. - Daum

Diese „Erfolgsgeschichte" sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Getreideanbau immer noch ein Stiefkind der Tiroler Landwirtschaft ist: Die Anbaufläche von 14.000 Hektar in der Nachkriegszeit ist auf knapp 700 Hektar geschrumpft, sodass die Eigenversorgung mickrige 0,5 Prozent betragen würde. Egger: „Immerhin sind in diesem Jahr 100 Hektar dazugekommen, aber wir suchen dringend weitere Flächen." Die Nachfrage von Bäckereien und Brauereien sei sehr groß. Alte Getreidesorten würden für Konsumenten eine immer wichtigere Rolle spielen — auch in Flaurling. So wickelt die Tiroler Saatbaugenossenschaft (Eigentümer) die Verarbeitung der Fisser Imperialgerste ab, mit der Zillertal Bier sein „Tyroler" braut. Auch die Brauerei Starkenberg gibt sich kreativ: Sie startete heuer mit acht umliegenden Bauern den Versuch, auf zehn Hektar die Braugetreidesorte „Salome" anzubauen, um eine regionale Biermarke zu entwickeln. „Diese rund 40 Tonnen lagern gerade bei uns bis zur Keimfähigkeit", ergänzt Egger. Der Mieminger Bauer Hannes Post springt nächstes Jahr auf den Getreidezug auf: „Ich werde für Starkenberg 1,5 Hektar Braugetreide anbauen, es ist wirtschaftlich interessanter als Futtergetreide." Der Erlös für die Bauern sei viermal so hoch wie jener der deutschen Getreidebauern, so Egger, der zuversichtlich in die Zukunft blickt, obwohl „der Tiroler Bauer in sein Vieh vernarrt ist".

Doch nicht nur der Anbau verlangt künftig mehr Flächen, sondern auch die Saatgutvermehrung, die das Getreidezentrum in enger Zusammenarbeit mit der Tiroler Genbank betreibt. Man ist sich einig: Der Getreideanbau muss forciert werden, eine „ährenvolle" Aufgabe.

Auf diesem Feld in Oberhofen wird Saatgut vermehrt. - Egger