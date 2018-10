Die Imagekorrektur des Wipptals

Von Denise Daum

Steinach – Gesundheitstourismus und sanfter Tourismus. Das Wipptal setzt auf Nischenangebote, um an Nächtigungen zu kommen. Während Steinach in den 1920er- und 1930er-Jahren noch zu den Top-Drei-Tourismusorten in Tirol zählte, ging es – mit Ausnahme der 60er-Jahre – in der Folge eher bergab. Vor allem in den 80ern gab es ein massives Bettensterben. Das Wipptal kämpfte genau mit dem, was einst die Gäste brachte: dem Verkehr.

Hinzu kommt ein Imageproblem: die Brennerautobahn, die Bahntrasse, Großbaustelle Brennerbasistunnel. Dann auch noch die leidigen Diskussionen über die Brennergrenze. Dabei ist das Wipptal so viel mehr als das: Die Seitentäler bieten unberührte Natur, mächtige Berge, traumhafte Landschaft. Eine Ursprünglichkeit, die nicht mehr leicht zu finden ist.

„Das Wipptal setzt mit seiner Ruhe und Ursprünglichkeit einen Gegentrend zur Urbanisierung“, sagt Joakim Strickner (Geschäftsführer) - TVB Wipptal

Gefunden haben das Wipptal aber internationale Journalisten: Im Bergmagazin Alpin erschien im März dieses Jahres eine regelrechte Liebeserklärung an Land und Leute, die sich über mehrere Seiten erstreckte. Das Geo-Magazin listete das Wipptal unter den Top-Zehn-Trendreisezielen 2017 auf. Diese Imagekorrektur ist es, die naturgemäß auch der Tourismusverband forciert und die immer stärker greift. So hat sich beispielsweise das vor einigen Jahren ins Leben gerufene „Gesundheitswandern“ gut etabliert. Es wird sogar von den deutschen Krankenkassen bezuschusst.

Der neue TVB-Geschäftsführer Joakim Strickner, seit April im Amt, weiß um die Stärken der Region. „Die Seitentäler kommen irrsinnig gut an. Die Ruhe und Ursprünglichkeit setzen einen Gegentrend zur Urbanisierung. Unsere Zielgruppe ist der Naturliebhaber und der Gast, der das authentische Tirol sucht. Den Alpinisten, die zu uns kommen, taugt es, dass noch nicht alles erschlossen ist“, betont Strickner.

Der TVB unterstützt deshalb auch die Bewerbung des Gschnitztals als Bergsteigerdorf. Eine Initiative des Alpenvereins, die Regionen klassifiziert, die auf Ursprünglichkeit, Tradition und alpines Flair setzen. St. Jodok, Schmirn- und Valsertal gehören bekanntlich schon dazu. „Weitwanderwege boomen. Das Gschnitztal ist prädestiniert dafür mit seinen Almen und Hütten“, sagt Strickner. Die Verbindungen zwischen den Hütten werden derzeit verbessert und ausgebaut.

Vordringliche Aufgabe im Wipptal ist zudem, „die Bettenanzahl von aktuell 2700 vermietbaren Betten zu halten. Wir müssen die Übergabe der Betriebe an die nächste Generation sicherstellen“, erklärt der TVB-Geschäftsführer.

Strickners Vorgänger Kurt Hasenbacher, selbst 35 Jahre lang im TVB tätig und seit Dezember vergangenen Jahres dessen Obmann, freut sich über den Generationenwechsel im Verband. Er habe sich auch aus den täglichen Amtsgeschäften zurückgezogen, wie er erklärt. Im Büro ist Hasenbacher aber trotzdem jeden Tag. Immerhin ist er nach wie vor Geschäftsführer der Incoming Reisebürogesellschaft, an der der TVB 40 Prozent sowie die Gemeinde Steinach 20 Prozent hält. In dieser Funktion will Hasenbacher im Übrigen vorerst weiterhin bleiben. „Mittelfristig wird aber auch da die nachrückende Generation übernehmen.“