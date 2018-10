Montavit errichtet um 4,5 Mio. Euro Neubau

Absam – Die Tiroler Pharmafirma Montavit feierte gestern den offiziellen Spatenstich für ein neues Bürogebäude. Der fünfstöckige Bau soll auf über 1800 Quadratmetern Nutzfläche Platz bieten für Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung, internationalen Vertrieb und Verwaltung.

Rund 4,5 Mio. Euro investiert das Familienunternehmen in die Standorterweiterung. „Wir schaffen dabei 72 neue Arbeitsplätze, wobei wir 36 jetzt schon besetzt haben“, erläutert Montavit-Chef Oswald Mayr gegenüber der TT. Spätestens im Frühjahr 2019 soll das Gebäude bezugsfertig sein. Geplant wurde der Neubau von Architekt Hanno Vogl-Fernheim.

„Die Zahl der Mitarbeiter ist in den letzten fünf Jahren auf zuletzt 195 sehr stark gestiegen“, so Mayr. Das sei eine große Herausforderung an die Kapazität der Produktionsanlagen, genauso wie an die Organisation und ihre Arbeitsplätze. „Grundsätzlich sind wir mit der Entwicklung im Unternehmen sehr zufrieden, allerdings ist es, wie für andere Unternehmen in Tirol auch, derzeit eine Herausforderung, dementsprechend qualifiziertes Personal zu finden“, meint Geschäftsführer Christian Suitner.

Montavit ist seit 1945 ein eigenständiges österreichisches Familienunternehmen und weltweiter Anbieter medizinischer Produkte. Die Firma exportiert in über 50 Länder, dabei liegt der Fokus auf Urologie, Gynäkologie und Allergietherapie sowie im Bereich der pflanzlichen Arzneimittel. Ein weiterer Schwerpunkt ist eine flexible und vielfältige Lohnfertigung. (hu)