ARGE ehrte Kitzbüheler Skipionier Klaus Reisch zum 90er

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Wohl niemand drückte in der jüngeren Geschichte der Stadt Kitzbühel ihren Stempel so auf wie die Familie Reisch. Gestern feierte nun der Enkel von Skipionier Franz Reisch seinen 90. Geburtstag. Die ARGE-Partner, die Stadt Kitzbühel, die Bergbahn Kitzbühel, Kitzbühel Tourismus und der Kitzbüheler Ski Club, gratulierten Klaus Reisch im Rahmen einer kleinen Feier.

„Es hat einen guten Grund, warum wir hier im Rathaussaal feiern, ist doch die Geschichte der Familie Reisch eng mit jener der Stadt verbunden“, sagte Bürgermeister Klaus Winkler. Waren doch sowohl Reischs Großvater als auch sein Vater Bürgermeister von Kitzbühel und prägten so die Stadt.

Beeinflusst hat Klaus Reisch vor allem die Geschichte des Hahnenkammrennens. „Als Klaus Reisch auf die Welt kam, gab es noch kein Hahnenkammrennen. Er hat also alle miterlebt und sie auch entscheidend mitgestaltet“, sagte Ski-Club-Präsident Michael Huber. Es waren vor allem die Grundprinzipien Reischs, welche die wichtigste Veranstaltung in Kitzbühel mitgeformt haben – so der Schutz der Zuschauer, der Schutz des Geländes vor einer Verbauung und der Schutz der Werbetreibenden.

- Harald Angerer

Tochter und TVB-Präsidentin Signe Reisch gratulierte ebenfalls. Ihr Vater habe die Geschichte des Großvaters touristisch fortgeschrieben. Bergbahn-Kitzbühel-Vorstand Josef Burger lobte Klaus ­Reisch als großes Vorbild und herausragende Persönlichkeit. Neben den ARGE-Partnern gratulierten auch zwei Abordnungen der Kaiserjäger und des Kameradschaftsbundes.

„Wenn ich die Ansprachen so höre, frage ich mich, ob ich wirklich so gut war“, scherzte Reisch bei seinen Dankesworten und nannte die Rasmusleitn, wo sich das Ziel des Hahnenkammrennens befindet, seinen erweiterten Garten, in dem er schon als Kind gespielt habe. Deshalb liege ihm die Veranstaltung auch so am Herzen.