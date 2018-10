Vahle Deto will Umsatz in Kufstein auf 40 Mio. Euro steigern

Schwoich – Die Vahle Deto GmbH, die zum deutschen Autozuliefererkonzern Vahle gehört, will den Umsatz an ihrem Standort in Schwoich in den nächsten Jahren signifikant steigern und im Jahr 2022 rund 40 Mio. Euro erwirtschaften. 2018 werde man bereits mit einem Umsatz von etwa 15 Mio. Euro abschließen, sagte Geschäftsführer Alfred della Torre am Mittwoch bei einem Pressegespräch.

Relativ bescheiden mit einem Umsatz von fünf Mio. Euro habe man hingegen noch 2017 begonnen, bemerkte della Torre. Mit der jetzt schon prognostizierten Verdreifachung des Umsatzes im laufenden Jahr 2018 wollte er sich aber dennoch nicht zufriedengeben. Bereits 2019 sollen noch einmal fünf Mio. zu dem 2018er-Umsatz dazukommen.

Mitarbeiterstand soll deutlich wachsen

Auch den Mitarbeiterstand, im Vergleich zum Oktober 2017 bereits von 31 Mitarbeitern auf derzeit 40 angewachsen, will man noch einmal deutlich erhöhen. Eine konkrete Zahl wollte della Torre aber auf Nachfrage nicht nennen. Man strebe aber an, ein Lehrbetrieb zu werden, meinte er stattdessen und sprach davon, dass es eine „deutliche Wachstumsrate“ in Sachen Mitarbeiterzahl geben werde.

Zufrieden angesichts dieser Zahlen zeigte sich auch der Geschäftsführer der Vahle-Gruppe, Achim Dries: „Der gesamte Konzern ist 2017 gewachsen, daran war auch der Standort in Schwoich wesentlich beteiligt“, merkte er an. Das Zentrum der Automationsschiene des Konzerns nach Kufstein zu verlegen, sei somit richtig gewesen. „Hier haben wir eine Denkfabrik etabliert“, meinte er und fügte hinzu, dass sich der bereits seit 1912 am Markt vertretene Vahle-Konzern damit ein „zweites Standbein“ aufbauen möchte.

„Berührungslose Energie“ im Fokus

Für das Gedeihen dieses zweiten Standbeines am laut Dries „sexy Standort Schwoich“ kooperiert man gegenwärtig und zukünftig beispielsweise mit der Fachhochschule Kufstein. Weiters setzt man in der Automations-Denkfabrik auf Innovation und will auch manchmal Produkte präsentieren, „die noch abstrus erscheinen“, so della Torre.

Im Moment sei aber das Thema „berührungslose Energie“ im Fokus, wie der Vahle-Automation-Geschäftsführer anmerkte. Den Kernbereich stellen dabei schienengeführte und frei navigierende Transportfahrzeuge dar, die mit ebendieser versorgt werden. In der Demo-Fabrik in Schwoich war beispielsweise ein intelligentes Fahrzeug zu sehen, das sich diese Energie bei laufender Fahrt mittels induktiver Ladung autonom zuführte. Davon zeigte sich auch Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) begeistert und sah die Vahle Deto GmbH auf der richtigen Spur. „Innovation und Digitalisierung sind im Moment die Wirtschaftsthemen schlechthin“, meinte sie.

Derzeit hat der VAHLE-Konzern weltweit rund 800 Mitarbeiter und setzt 140 Mio. Euro pro Jahr um. Insgesamt sind 70 Mitarbeiter mit Automationsfragen betraut. (APA)