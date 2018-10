Mehr Wohnraum für weniger Menschen

Von Stefan Eckerieder

Innsbruck – Die Tiroler Haushalte wurden in den vergangenen Jahren stetig kleiner, zumindest was die Anzahl der Personen angeht, denn obwohl der Trend zu kleineren Wohneinheiten hingeht, ist die Fläche, auf der die Tiroler leben, kontinuierlich gestiegen.

Noch 1994 betrug die durchschnittliche Wohnungsfläche 86 Quadratmeter, mittlerweile ist diese auf 100 Quadratmeter gestiegen, zeigt die Studie „Wohnen 2017“ der Statistik Austria. Das liegt auch daran, dass sich mehr Menschen den Traum vom Eigenheim erfüllt haben. Denn die Wohnfläche variierte stark zwischen den Wohnformen. Bewohner von Einfamilienhäusern wohnen im Schnitt auf rund 141 Quadratmetern, Wohnungsbesitzer auf 86 Quadratmetern und Mieter auf im Schnitt 65 Quadratmetern. Auch pro Person schwankt die zur Verfügung stehende Wohnfläche stark. Wer in einem Einfamilienhaus wohnt, hat für sich alleine durchschnittlich 50 Quadratmeter zur Verfügung, Mieter von Gemeindewohnungen rund 30 Quadratmeter pro Kopf. „Die Fläche für den Einzelnen ist gestiegen, weil Ein- und Zweipersonenhaushalte zugenommen haben“, erklärt Arno Wimmer, Wirtschaftskammerobmannstellvertreter der Immobilientreuhänder. Das zeigen auch Zahlen der Statistik Austria. Wohnten 2007 noch im Schnitt 2,3 Personen in einem Haushalt, waren es zehn Jahre später nur noch 2,2. Die Einpersonenhaushalte stiegen zugleich von 35 auf 37 Prozent.

Dem trägt auch der Wohnungsbau Rechnung, erklärt Wimmer: „Der Trend geht zu kleineren Flächen, damit sich die Leute das Wohnen noch leisten können.“ Die Wohnpreise stiegen nämlich zuletzt deutlich über der Inflation (siehe unten). „Die Nachfrage übersteigt das Angebot“, erklärt der Immobilienexperte.

Die Hälfte der Österreicher geben inklusive Betriebskosten 16 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen aus, ein Viertel mindestens 25 oder mehr. „Früher hat man gesagt, man sollte höchstens ein Viertel seines Einkommens für das Wohnen ausgeben. Das ist aber oft nicht mehr möglich. Vor allem für den Mittelstand wurde es schwieriger, leistbaren Wohnraum zu finden. Vor allem in Ballungsräumen“, sagt Wimmer. So weist Innsbruck mit im Schnitt 4150 Euro die höchsten Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Österreich auf, an der dritten Stelle folgt Kitzbühel mit 3639 Euro, auch Innsbruck-Land liegt mit 3089 Euro noch in den Top zehn. Die niedrigsten Preise zahlt man durchwegs im Osten Österreichs. Im Murtal kostet der Quadratmeter mit 727 Euro nur ein Sechstel im Vergleich zu Innsbruck. Auch bei Häusern liegen Innsbruck (3. Stelle mit 4004 Euro pro Quadratmeter) und Kitzbühel (5015 Euro) unter den drei teuersten Gemeinden Österreichs. Diese Liste wird von Salzburg mit 5032 Euro angeführt.

Beim Mieten gehört Tirol mit im Schnitt 6,7 Euro pro Quadratmeter (ohne Betriebskosten) ebenfalls zu den drei teuersten Bundesländern.

Das führe dazu, dass immer mehr Leute außerhalb der großen Gemeinden Wohnraum suchen würden, sagt der Immo-Experte. Denn je nach Gemeindegröße sinken auch die Miet- und Eigentumskosten, zeigt die Statistik-Austria-Studie. Österreichweit liegen die Mietkosten in Städten über 100.000 Einwohnern im Schnitt bei 6,50 Euro pro Quadratmeter (ohne Betriebskosten), in Städten unter 100.000 Einwohnern nur bei 5,20 Euro. „Die Politik ist in Sachen leistbarer Wohnraum gefragt“, mahnt Wimmer.