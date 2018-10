ÖBB bauen für 35 Millionen in Innsbruck

Innsbruck – Die ÖBB Technische Services (TS) bauen für 35 Mio. Euro in Innsbruck eine neue Halle zur Instandhaltung und Wartung der neuen Nah-und Fernverkehrszüge, die ab 2020 bzw. 2022 eingesetzt werden. Das Herzstück der neuen Anlage ist eine 267 Meter lange Servicehalle, welche die Nutzfläche insgesamt auf rund 9000 Quadratmeter vergrößert. Zudem werden 30 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Die endgültige Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Gestern wurde im Beisein von Landeshauptmann Günther Platter, Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe und Innsbrucks Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl der offizielle Baubeginn gefeiert. Ebenfalls mit dabei Michaela Huber, Vorstandsmitglied der ÖBB Personenverkehr, und TS-Geschäftsführer Andreas Zwerger.

Landeshauptmann Platter betonte bei seiner Rede besonders den Wert der ÖBB als Ausbildner für junge Fachkräfte. „Die ÖBB sind für uns ein wichtiger Partner in Sachen Arbeitsplätze und auch die Investitionen in die Infrastruktur sind für das Land besonders wichtig“, so der Landeshauptmann. Seine Stellvertreterin, Ingrid Felipe, verwies darauf, dass die neuen Züge mehr Platz bieten würden, und dies komme auch den Rollifahrern zugute. „Das alles schafft eine solide Basis für ein gutes Miteinander von Pendlern und Freizeitnutzern“, so Felipe. Die ÖBB haben, die TT berichtete, in Kooperation mit dem Land Tirol 25 neue „Cityjet Talent 3“-Züge für den Nah- und Regionalverkehr geordert. Diese sind mit knapp 105 Metern länger als die alten Talent 1. Sechs der neuen Züge sind auch für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Südtirol ausgerüstet.

Auch Innsbrucks Stadträtin Uschi Schwarzl betonte die hervorragende Zusammenarbeit mit den ÖBB. Sie erklärte, dieses Projekt zeige, dass der Ausbau der Öffi-Verkehrs­infrastruktur nicht nur die Umwelt schone, sondern auch Arbeitsplätze bringe.

Michaela Huber meinte, die Bahn sei im internationalen Vergleich das sicherste Verkehrsmittel und in Sachen Pünktlichkeit im europäischen Spitzenfeld. Dies sei nicht zuletzt der hervorragenden Arbeit der TS-Mitarbeiter geschuldet. TS-Geschäftsführer Andreas Zwerger erklärte in seinem Statement, die neue Werkstätte setze neue Maßstäbe und der Standort Innsbruck werde damit zur topmodernen Instandhaltungsdrehscheibe für den Westen Österreichs.

Die TS sind mit 3600 Mitarbeitern an 22 Standorten in Österreich der größte Instandhalter für Schienenfahrzeuge. In Tirol sind an den drei TS-Standorten Innsbruck Hauptbahnhof, Westbahnhof und Wörgl über 100 Facharbeiter beschäftigt. Pro Jahr werden 20.000 Instandhaltungsaufträge durchgeführt. (hu)