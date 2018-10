Mjam-Zustelldienst startet in Innsbruck

Innsbruck – Die Online-Bestellplattform „Mjam“ ist seit Kurzem auch in Innsbruck mit ihrem neuen „Radlexpress“ vertreten und arbeitet derzeit mit zehn Restaurants zusammen. Der Zustelldienst hat rund 20 Fahrradkuriere im Einsatz und liefert Essen von zehn Restaurants zu den Kunden. Man arbeite aber intensiv daran, das Angebot in Innsbruck deutlich auszubauen, so das Unternehmen auf Anfrage der TT.

„Das neue Angebot nehmen vor allem Restaurants in Anspruch, die bisher keinen eigenen Zustellservice aufbauen konnten“, erläutert Geschäftsführer Artur Schreiber. Fahrradkuriere seien dabei die umweltfreundliche Alternative zur Essenszustellung per Auto oder Moped und durch die rasche Zustellung von rund 30 Minuten könne man warme Gerichte garantieren, so Schreiber. Mjam ist eine Marke der börsennotierten Delivery Hero AG mit Sitz in Berlin und kooperiert in Österreich mit rund 1800 Restaurants in über 160 Städten. (hu)