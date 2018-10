Lanserhof holt Welt-Spa-Award

Nach zahlreichen Auszeichnungen im letzten Jahr konnte sich der Lanserhof auch bei der diesjährigen Verleihung der World Spa Awards, der wichtigsten Spa-Auszeichnung der Welt, Spitzenplätze für die Häuser in Lans und am Tegernsee sichern. „Damit ist der Lanserhof das meistausgezeichnete Medical Resort der Welt", freut sich Eigentümer Christian Harisch.

Heuer konnte der Lanserhof gleich fünf Awards gewinnen. „Umso schöner, damit das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Lanserhofs abzuschließen", so Harisch. Zum vierten Mal in Folge hat der Lanserhof Tegernsee in der Kategorie „World's Best Medical Spa" den ersten Platz belegt, der Lanserhof Lans überzeugte die weltweite Jury mit „World's Best Spa Design". Harisch bedankt sich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem beim Ärzteteam unter der Leitung von Elke Benedetto-Reisch, Katharina Sandtner und Philipp Catala.

Ein großer weiterer Erfolg sei die Auszeichnung des Grayshott Health Spa als „England's Best Wellness Retreat 2018". Das Haus ist seit 2017 im Mitbesitz der Lanserhof Group. (TT)