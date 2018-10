Innsbruck – Der Verein der Tiroler Abfallwirtschaftsverbände (TAWV) plädierte am Dienstag in einer Aussendung für die Einführung eines Pfandsystems für Einweg-Plastikflaschen (PET).

„Ein Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung eines solchen Systems liefert Deutschland“, betont TAWV-Obmann Alfred Egger. Bei unseren Nachbarn würden 98 Prozent der PET-Flaschen zurückgegeben. Hierzulande betrage der Rücklauf weniger als die Hälfte. „Ein Pfandeinsatz wäre für Konsumenten ein Anreiz, Flaschen ordnungsgemäß zu sammeln. Davon profitiert auch die Umwelt, denn Getränkeverpackungen machen derzeit einen wesentlichen Teil der achtlos weggeworfenen Abfallmenge aus“, betont auch LHStv. Ingrid Felipe. Selbstverständlich müssten alle Sammelorganisationen und Entsorgungsbetriebe mit ins Boot geholt werden und bestmöglich auf bestehende logistische Abläufe und Potenziale zurückgegriffen werden.

Derzeit gibt es mehrere Bundesländer, die sich für ein solches Pfandsystem aussprechen. Vorarlberg hat sich in einer Petition an das Umweltministerium dafür starkgemacht. Dort zeigt man sich in dieser Frage skeptisch. „In Deutschland sehen wir, dass Pfandsysteme nicht immer alle Erwartungen erfüllen, dort ist die Mehrwegquote seit Einführung des Pfandsystems deutlich gesunken“, so Umweltministerin Elisabeth Köstinger auf Anfrage der TT. Wichtig sei, dass möglichst viele PET-Flaschen den Weg ins Recycling finden, und hier sei Österreich sehr gut unterwegs.

Ein Argument, das Egger so nicht gelten lässt. „Nur mit einem Pfandsystem können wir die EU-Verwertungsziele erreichen.“ Die Mehrwegquote in Deutschland ist zwar etwas gesunken, liegt aber bei über 42 Prozent, hierzulande hingegen bei unter 18 Prozent. Für gemischten Plastikmüll gebe es meist nur die thermische Verwertung in Müllverbrennungsanlagen. Die Erfahrung mit elf Ländern mit 130 Mio. Einwohnern spreche dafür, auch in Österreich eine sinnvolle Pfandlösung zu etablieren. (hu)