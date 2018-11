GE Jenbacher wird Innio: Investor stockt Jobs bei Gasmotoren auf

Jenbach – Beim Jenbacher Gasmotorenwerk hat nach knapp 16 Jahren unter dem US-Mischkonzern General Electric (GE) eine neue Ära begonnen. Seit Dienstag ist der Verkauf des Jenbacher Werks an den US-Finanzinvestor Advent über die Bühne. Künftig firmieren die Gasmotoren aus Tirol unter der neuen Dachmarke Innio, die Bezeichnug Jenbacher soll aber dennoch bleiben. Das erklärte am Dienstag Carlos Lange, Präsident und CEO von Innio im Gespräch mit der TT.

Was hat der neue Eigentümer vor? In Jenbach soll der Beschäftigtenstand von derzeit rund 1600 Mitarbeitern weiter aufgestockt werden, erklärte Lange: Im Werk in Jenbach gebe es rund 120 offene Stellen. Der bisherige Wachstumskurs soll fortgesetzt und in Jenbach weiter investiert werden, betonte Lange. Die Jenbacher Gasmotoren würden auch unter dem neuen Eigentümer Advent „eine Perle“ bleiben, so Lange. (mas)