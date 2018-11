25-Jahr-Jubiläum: Liot bringt Kunststoff in Form

Von Catharina Oblasser

Dölsach – Die Auswahl und Bearbeitung von Kunststoffen aller Art, das ist das Geschäft der Firma Liot Kunststofftechnik GmbH in Dölsach. „Liot“ steht dabei für „Lienz OstTirol“. Am Wochenende feierte die Firma ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsfest inklusive Betriebsführung.

Ein Schwerpunkt ist die Herstellung von Trinkwassertanks aus Kunststoff, erklären die zwei Geschäftsführer, die Brüder Andreas und Michael Eder. „Die Auswahl des passenden Materials gewährleistet, dass die Oberflächen sauber bleiben und sich keine Bakterien ansiedeln können“, sagt Michael Eder. Eine zusätzliche Beschichtung sei nicht nötig. Die Wassertanks werden in jeder gewünschten Größe erzeugt und gehen an große Verbraucher wie etwa Wassergenossenschaften, aber auch an Private, die eine Hausquelle haben.

Neben Behältern für Trinkwasser stellt das Dölsacher Unternehmen auch solche für Chlorwasser, für Säure oder Holzleim her. Zu den Kunden von Liot zählen das Lienzer Schwimmbad, die Hightech-Firma Infineon, Liebherr und verschiedene Holzfabrikanten. „Unsere Abnehmer finden sich in ganz Österreich, in Deutschland, Italien und der Schweiz“, führt Andreas Eder aus.

Zurzeit sind 25 Mitarbeiter bei Liot beschäftigt, darunter zwei Lehrlinge. Sie erlernen den Beruf „Kunststoff-Formgeber“. „In unserer Branche ist es nicht leicht, Fachkräfte zu finden“, begründen die Eders. „Deshalb bilden wir selbst Nachwuchs aus.“ Lehrling Danis Cenanovic führte bei der Werkbesichtigung vor, wie Kunststoffe geschweißt werden und dass sich die unterschiedlichsten Dinge daraus herstellen lassen.

Im Jahr 2017 hat Liot einen Umsatz von 3,8 Millionen Euro erzielt. Mehrheitseigentümer ist die deutsche Firma Hawle, die Brüder Eder sind Miteigentümer.