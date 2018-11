Lorbeeren für die besten Lehrlinge im Bezirk Landeck

Von Nina Schrott

Landeck – „Gute Lehrlinge, die mit Fleiß und Freude bei der Arbeit sind, haben eine goldene Zukunft vor sich“, versicherte Wirtschaftskammerobmann Toni Prantauer den 45 jungen Preisträgern kürzlich im Landecker Stadtsaal. Sie alle haben sich mit Angehörigen, Freunden, Lehrherren und einer Portion Stolz dort eingefunden, um sich ihre wohlverdienten Trophäen vom Landeslehrlingswettbewerb abzuholen.

Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Otmar Ladner lobte „die herausragenden Leistungen der angehenden Facharbeiter“. Es freue ihn, so viele erfolgreiche Lehrlinge auszeichnen zu dürfen.

Der Bezirk Landeck stellte bei den Tyrol Skills 2018 sechs Landessieger sowie je acht zweite und dritte Plätze. Außerdem schafften 21 Lehrlinge das goldene Leistungsabzeichen. Vielfältig wie die Talente der Jugendlichen sind auch ihre Lehrberufe – der Bogen reicht von Mechanikern, Installateuren sowie Bäckern und Konditoren bis hin zu Kosmetikern und Schneidern. Allen Landessiegern wurde ein kurzes Filmporträt gewidmet, in dem sie sich, ihren Beruf und ihren Werdegang vorstellten.

Landtagsvizepräsident Toni Mattle sagte: „Ein Handwerk zu beherrschen, allein ist schon beeindruckend. Dieses Handwerk aber unter Druck bei einem Wettbewerb auszuüben, ist noch eine größere Leistung.“ Als Bürgermeister von Galtür freue ihn besonders, dass auch aus seinem Dorf Lehrlinge prämiert wurden. Bezirkskammerchef Prantauer meinte, man solle sich vermehrt auf die herausragenden Leistungen der Lehrlinge konzentrieren und nicht über Fachkräftemangel schimpfen, wie es oft der Fall sei. Das Zauberwort heiße Wertschätzung. Neben den Top-Lehrlingen der Tyrol Skills wurden zwei weitere Vorzeige-Facharbeiter geehrt: Michael Maurer, Bodenleger-Lehrling in Landeck, holte heuer im Jänner den Bundessieg in seiner Kategorie und sicherte sich den Titel „Lehrling des Jahres 2018“.

In der Zunft der Köche hat der aus Nauders stammende Michael Ploner wiederholt international aufhorchen lassen. Der kreative junge Mann holte zweimal Gold bei der Kulinarik-Olympiade und ist außerdem Vize-Europameister in seinem Fach. Sein nächstes Ziel: der Culinary World Cup in Luxemburg.