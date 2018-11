Ermittlungen rund um Schwarzbau: Loacker fordert Aufklärung

Von Max Strozzi

Kitzbühel – Bereits vor mehr als drei Jahren haben die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Kitzbüheler Gemeindestube wegen des Verdachts der Bestechung und des Amtsmissbrauchs rund um einen Schwarzbau begonnen. Den verpflichtenden Vorhabensbericht ist die WKStA noch schuldig. Der NEOS-Nationalratsabgeordnete Gerald Loacker verlangt nun mittels einer parlamentarischen Anfrage an Justizminister Josef Moser Aufklärung.

Es stelle sich die Frage, „weshalb sich die Ermittlungen über so viele Jahre in die Länge ziehen“, so Loacker. Zumal in dieser Causa ja „kein Bezug zu Beschuldigten in Übersee oder dunklen Geldflüssen in Panama anzunehmen ist“, sondern „alle möglichen Verdächtigen, Beschuldigten und/oder Zeugen in und um Kitzbühel aufhältig sind“. In der Anfrage an den Justizminister will Loacker etwa wissen, ob die Korruptionsstaatsanwaltschaft den gesetzlich verpflichtenden Vorhabensbericht inzwischen an die Oberstaatsanwaltschaft übermittelt hat, und wenn nicht, weshalb es derart lange dauert, einen Vorhabensbericht zu erstellen. Auch will Loacker wissen, ob Weisungen des Ministeriums an die ­WKStA oder an die Oberstaatsanwaltschaft ergangen sind.

Es geht um einen im Mai 2012 durch die Stimmen der ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat nachträglich genehmigten Schwarzbau und ein Gegengeschäft bei einer Privatvilla. Wie aus Loackers Anfrage auch hervorgeht, hatte der damalige Kitzbüheler GR Andreas Gröbner (damals Bürgerliste, inzwischen ÖVP-Ersatzgemeinderat und im Aufsichtsrat der Kitzbüheler Bergbahnen) nicht nur Ende 2011 in einer Gemeinderatssitzung die geplante Umwidmung kritisiert, sondern Anfang Jänner 2012 auch amtlich die Stadt schriftlich darüber informiert, dass es sich bei der Umwidmung um die nachträgliche Sanierung eines Schwarzbaues handle.