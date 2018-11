Preislücken bei Tiroler Bestattern

Von Max Strozzi

Innsbruck – Kaum ein Bestattungsunternehmen in Tirol weist seine Preise im Internet aus, kritisierte Theo Thanner, Chef der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), bei seinem Besuch in Tirol. Laut BWB gebe es insgesamt 36 Bestatter in Tirol. 60 % davon hätten eine Homepage. Aber nur 6 % aller Bestatter weisen ihre Preise online aus. „Bei den Bestattern gibt es im Internet keine Preistransparenz“, sagt Thanner. Bereits vor vier Jahren habe die BWB empfohlen, die Preise online auszuweisen. Passiert sei nichts. Thanner regt daher eine gesetzliche Pflicht zur Preiskennzeichnung auch im Internet an. Denn das geltende Preisauszeichnungsgesetz erfasse nicht generell auch das Internet. „Man sollte überlegen, das Preiskennzeichnungsgesetz entsprechend zu ändern“, so Thanner. Der Tiroler AK-Konsumentenschützer Andreas Oberlechner würde dies begrüßen. „Diese Forderung ist zu unterstützen. Es wäre hilfreich, wenn die charakteristischen Leistungen online ausgewiesen wären.“ Verpflichtend sei die Online-Preiskennzeichnung derzeit nur für Unternehmen, die online auch Vertragsabschlüsse anbieten. Wer im Internet nur seine Firma bewirbt, müsse keine Preise ausweisen.

Laut BWB mangle es bundesweit bei Bestattern an Online-Transparenz. In Vorarlberg und im Burgenland gebe es keinen Bestatter, der seine Preise im Internet ausweist. In Kärnten würden immerhin 15 % der Bestatter die Preise online zeigen.

Laut Tirols Innungsmeister Anton Klocker hätten in Tirol nur wenige Bestatter eine Homepage, zudem könne man niemanden verpflichten. „Wir empfehlen aber jedem, der eine Homepage hat, die Preise auszuweisen“, so Klocker.

Auch in einer anderen Causa ist die BWB in Tirol umtriebig. Seit dem Vorjahr werden die Liftkartenpreise unter die Lupe genommen. Diese Prüfung ist laut Thanner noch im Gange. Und was den Einstieg von René Benko mit durchgerechnet fast 25 % bei Krone und Kurier betrifft, seien „derzeit keine kartellrechtlichen Bedenken sichtbar“. Offiziell sei der Antrag aber noch nicht bei der BWB eingelangt.