Sehr gutes Zeugnis für St. Johann in der Nahversorgung

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Das Ergebnis eines umfangreichen Qualitätschecks der lokalen Handels- und Nahversorgungsstrukturen sowie der Wertschöpfung in der Leader-Region Regio3 und in Teilen des Brixentals wurde am Dienstagabend Wirtschaftstreibenden und Gemeindever­antwortlichen in St. Johann präsentiert.

Wie berichtet hat die Firma Cima von Februar bis September dieses Jahres rund 3800 telefonische Interviews in der Region durchgeführt sowie mehr als 900 Handelsbetriebe in 28 Gemeinden in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel analysiert.

Ganz hervorragend hat im Bezirk Kitzbühel dabei die Marktgemeinde St. Johann abgeschnitten: Bei Waren des täglichen Bedarfs hat St. Johann mit knapp 24.330 Einwohnern im klassischen Marktgebiet (23 % Abschöpfung) das mit Abstand größte Einzugsgebiet aller Regio3-und Brixental-Orte vorzuweisen. Zusätzlich befinden sich noch 42.180 Konsumenten in der Marktrandzone, welche sich ins angrenzende Bayern und Salzburg ausdehnt. Kitzbühel versorgt in dieser Bedarfsgruppe 8330 Bürger (34 % Abschöpfung) aus dem unmittelbaren Umland. Die räumlich große Marktrandzone der „Gamsstadt“ umfasst dabei Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 41.100 Personen. Aber auch bei den mittelfristigen und den langfristigen Sortimenten hat St. Johann die Nase vorne.

In Fieberbrunn, Kirchberg, Kitzbühel und St. Johann, welche zusammen 51 % der Bevölkerung des Untersuchungsgebietes aufweisen, ist die Nahversorgung mit Lebensmittelgeschäften und Lebensmittelhandwerk sehr gut gesichert. In weiteren acht Gemeinden ist die Nahversorgung ebenfalls relativ gut abgesichert. Die aktuelle Nahversorgungssituation in Aurach bei Kitzbühel und St. Jakob in Haus sei laut der Firma Cima kaum bzw. praktisch nicht mehr existent. In Hochfilzen und Jochberg wird die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs, trotz Vorhandenseins entsprechender mittelgroßer Nahversorger als „gefährdet“ eingestuft.

Bürgermeister Stefan Seiwald freut sich über das sehr gute Abschneiden von St. Johann: „St. Johann ist attraktiv für Einkäufe. Wir sind auf keinem schlechten Weg, müssen aber dranbleiben.“ Einziger Kritikpunkt der Befragten war das Fehlen eines Metzgers in St. Johann. Hier hat die Realität die Studie überholt: In der vergangenen Woche wurde im Klausner Park eine Hörtnagl-Filiale eröffnet.