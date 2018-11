Ernst Mayer wälzt wieder Pläne für 50 Millionen

Von Helmut Mittermayr

Lermoos, Oberhof – Die Expansion der Mayer’schen Top­hotels geht munter weiter. Der Lermooser Ernst Mayer hat in den letzten Jahren ein Händchen mit seinen Hotelprojekten bewiesen. Nach dem Erfolg des Mutterschiffes „Kinderhotel Alpenrose“ in Lermoos wurde das Kinderhotel Oberjoch im Allgäu erworben und aufgetunt sowie in Gosau in Oberösterreich das Hotel Dachsteinkönig auf die grüne Wiese gestellt. Alles im gehobenen Segment angesiedelt. Nun exportiert der 63-Jährige sein Know-how ins deutsche Mittelgebirge – nach Oberhof in den Thüringer Wald, in das deutsche nordische Wintersportzentrum. Dort wird laut Thüringer Allgemeine das erste Familienhotel des Freistaates Thüringen entstehen.

Der Spatenstich für das Projekt mit 120 Zimmern und 500 Betten ist für die zweite Hälfte 2019 geplant, die Eröffnung ein Jahr später. Die Investitionssumme liegt demnach bei 50 Millionen Euro, 140 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Für Mayer ein entscheidendes Kriterium für die Wahl von Oberhof: „Das Einzugsgebiet mit zentraler Lage zwischen Berlin und Frankfurt, die Schneesicherheit sowie die Infrastruktur des Ortes von Schanze über Bobbahn bis zu einer Indoorlanglaufloipe.“

In Oberhof wird wie in Lermoos und Gosau ein Hotel der 4-Sterne-superior-Kategorie entstehen. Das Ziel sind dem Bericht zufolge 120.000 Nächtigungen pro Jahr, die Zimmerpreise pro Familie inklusive Verpflegung beginnen bei 400 Euro, weiß die touris- tische Fachzeitschrift ÖGZ.

Mayer wird die Finanzierung wie schon in Gosau größtenteils selbst schultern: „Beim Dachsteinkönig gibt es einen Partner, der 25 Prozent trägt. Nach sechs Jahren könnte ich dessen Anteile kaufen. Ähnlich wird es in Oberhof sein, wo ebenfalls Partner mit im Boot sind“, erklärt der Außerferner gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Auch in Lermoos blieb er in puncto notwendiger Erweiterung der Alpenrose nicht untätig. Kürzlich erwarb Mayer von der Gemeinde das Alte Ärztehaus um 450.000 Euro. Im Dorf-im-Dorf-Konzept wird dort auf einer Fläche von 758 Quadratmetern ein Kinderhallenbad entstehen.