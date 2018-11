Imst Tourismus knackt halbe Million

Von Alexander Paschinger

Imst – Der Imst Tourismus rief – und seine „Freunde und Partner“ folgten am Mittwochabend in den Imster Berglkeller. Und da hatte Obmann Hannes Staggl doch einiges zu berichten. Etwa, dass der Imst Tourismus im frisch abgelaufenen Tourismusjahr „erstmals über 500.000 Nächtigungen“ erreichte oder dass heuer gut 1,5 Millionen Euro im Verbandsgebiet verbaut wurden.

Den gemütlichen Abend im Fels unter dem Imster Bergl verstand Staggl sehr wohl als Dankeschön an die Partner und Touristiker in den neun Verbandsgemeinden. Bis zur Generalversammlung dauert es nämlich noch ein wenig. Eigentlich wäre der 28. November vorgesehen gewesen – aufgrund der jüngsten Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts in Bezug auf den TVB Osttirol wurde der Termin allerdings auf den 8. Jänner verschoben, erklärte TVB-Geschäftsführer Thomas Köhle.

Hannes Staggl legte eine erfreuliche TVB-Bilanz. - Paschinger

Staggl bekräftigte seinerseits am Mittwochabend: Wenn man ihn wolle, „dann trete ich am 8. Jänner wieder an“. Seit 1700 Tagen ist er mittlerweile wieder Obmann des TVB. „Tourismus funktioniert dort, wo Politik keine Rolle spielt“, freute er sich über die Unterstützung der Bürgermeister bei den Vorhaben. Dabei hebt Staggl auch die Großprojekte im Verband hervor. Dazu gehören der Radweg im Gurgltal (1 Million Euro), der Panoramaweg vom Fernpass bis nach Landeck (300.000 Euro), der Almzoo in Hoch-Imst (100.000 Euro) sowie die Sanierung des Drischelsteigs (100.000 Euro). „Wir erhielten natürlich Unterstützung und Förderungen, aber in Summe macht das ein Gesamt-Investitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro aus“, so Staggl im TT-Gespräch.

Eine wahre Schallmauer hat der kleine Imst Tourismus heuer auch geschafft. Mit Ende Oktober endete das Tourismus-Jahr – und das wies „501.000 Nächtigungen aus“, zeigt sich Staggl erfreut. Erstmals nämlich liege man über dieser halben Million. Das führt Staggl gegenüber der TT nicht nur auf Rad-Veranstaltungen, Marathon oder den Transalpin-Trailrun zurück: „Das ist auch schon von Nächtigungen aus dem asiatischen Raum getragen.“ Drei Hotels hätten sich bereits auf diese Reisegruppen spezialisiert, die im Verband allerdings mehr auf die Nächtigungsstatistik als auf die Wertschöpfung wirken. Spüren werde man das im beginnenden Tourismus-Jahr: „Der Sommer war gut – nächstes Jahr können wir deshalb im Imst Tourismus mit einem Budget von 2,5 Millionen Euro arbeiten“, so Staggl.