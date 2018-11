Mitarbeiter der Landarbeiterkammer für ihre Treue geehrt

45 Jahre lang bei demselben Arbeitgeber beschäftigt zu sein hat heutzutage Seltenheitswert. Daher durften drei Mitarbeiter der Landarbeiterkammer (LAK) am Wochenende eine Auszeichnung entgegennehmen. Johann Foidl aus Brixen im Thale, Franz Rajczakowski aus Kirchberg und Georg Walcher aus Kramsach strahlten vor Freude über das viele Lob und die Anerkennung ihres langjährigen Dienstes bei der Landarbeiterkammer. Insgesamt wurden 37 Mitarbeiter aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel geehrt und erhielten für ihren Fleiß und ihre langjährige Treue im Beruf ein Extrahonorar. LAK-Präsident Andreas Gleirscher lobte an diesem Abend nicht nur seine Mitarbeiter, sondern auch die gute Sozialpartnerschaft zwischen der Landwirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer. Weiters hob er den hohen Stellenwert der Ausbildung in dieser Branche hervor, der mit dem Bau der Bundesfachschule in Rotholz Rechnung getragen werde. (be)