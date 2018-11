Team Ischgl zählt 3000 „Botschafter“

Von Helmut Wenzel

Ischgl – „Wir reden von Mitarbeitern und nicht vom Personal“, stellt das achtköpfige Ischgler Team fest, das in den vergangenen Monaten viel Hirnschmalz in ein wichtiges Thema investiert hat. Das Team mit TVB-Geschäftsführer Andreas Steibl und Hotelier Werner Aloys weiß: „Hardware allein genügt nicht, die Soft Skills müssen passen. Die besten Seilbahnen und Wellness-Anlagen nützen nichts, wenn nicht motivierte Mitarbeiter zur Stelle sind, die sich mit ihrem Job in Ischgl­ identifizieren.“ Also sollen und müssen sich Mitarbeiter wohlfühlen, „um die richtige Botschaft in ihrem Umfeld weiterzugeben“.

Rund 3000 Mitarbeiter im Dorf sorgen für die nötigen Dienstleistungen, damit sich ab Donnerstag die Drehkreuze bei den Liften wie geölt bewegen und am Samstag 20.000 Fans das Opening-Konzert mit Jason Derulo erleben können. Sie sind aber auch Imageträger der Marke Ischgl. Wobei die Einheimischen klar in der Minderheit und saisonale Mitarbeiter aus Europa in der Mehrzahl sind.

Im Frühjahr habe man eine Befragung gemacht. „Wir wollten wissen, was Mitarbeiter außer guter Bezahlung, Quartier und Freizeit wollen“, schildert Aloys. Das Ergebnis fasst er so zusammen: „Sie möchten beim Erfolg in Ischgl dabei sein.“ Daher habe man in der Arbeitsgruppe „Employer Branding“ (Mitarbeiter-Marketing) überlegt, „wie wir den Erfolg für jeden Einzelnen spürbar machen können“. Steibl zieht eine weitere Schlussfolgerung aus der Befragung: „Es ist sehr wichtig, dass die Dienstgeber ihren Mitarbeitern gegenüber Wertschätzung zeigen und Zeit für sie haben.“

Am Ende des Tages lagen zwei Dinge zum Angreifen auf dem Tisch – die Ischgl­ Crew Card im Scheckkartenformat und das Crew Book. Jeder Mitarbeiter bekommt beides persönlich überreicht. „Mit der Crew Card kommt man in den Genuss der Benefits. Das ist ein Paket an Vergünstigungen und Events, das wir im Herbst geschnürt haben“, erläutern Maritta Jungmann und Jelena Jele. „Die Idee ist auch bei den Unternehmern auf positives Echo gestoßen.“

Hoben das Ischgler Pilotprojet aus der Taufe: Lukas Parth, Marietta Jungmann, Andreas Steibl, Jelena Jehle und Werner Aloys (v. l.). - Wenzel

Die Mitarbeiter-Benefits reichen von günstiger Saisonkarte der Silvretta Seilbahn, ermäßigten Tickets bei den Freizeiteinrichtungen wie Tennishalle und Schwimmbad bis zu Rabatten beim Skiverleih, in Sport- und Modeshops sowie in Restaurants. „Es wird auch gemeinsame Events und ein Kursprogramm für Skifahren, Gymnastik, Langlaufen und Sprachkurse geben. Die Kommunikation läuft über WhatsApp“, erläutern Jungmann und Jehle. Beide sind beim TVB Paznaun-Ischgl beschäftigt, Jehle wird persönliche Ansprechpartnerin für Ischgl-Mitarbeiter sein.

„Ein Job in Ischgl soll den Mitarbeitern auch die Tore zu Jobs in aller Welt öffnen“, hoben die Initiatoren des Pilotprojekts hervor.

Ein großer Wurf ist Lukas Parth mit dem 32-seitigen Crew Book gelungen. „Die Herausforderung war, den Mitarbeitern nützliche Informationen in die Hand zu geben“, schildert Parth, der zudem eine Crew-Gruppe auf Facebook eingerichtet hat.

Einen originellen Beitrag hat er mit Beispielen aus dem Paznauner Dialekt unter dem Titel „Lern a biz Paznaunerisch“ eingebaut. Da können alle Nicht-Paznauner dazulernen: „aui“ = hinauf, „eppr“ = jemand oder „Guxa“ = heftiger Schneesturm.

Aber auch Benimm-Regeln sind zu finden, etwa über das Skischuhverbot im Ort: „Um die Urlaubsfreude einer großen Mehrheit der Gäste nicht durch extremes Verhalten einer kleinen Minderheit zu stören, wurde ein Skischuhverbot von 20 bis 6 Uhr eingeführt. Zehn Securitys überwachen das Verbot und heben gegebenenfalls Strafen ein. Das geschieht ebenso bei öffentlichem Urinieren, Lärmbelästigung und Erbrechen.“