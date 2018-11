Ehrentag der Imster Handwerker

Die Zunft der Schlosser und Büchsenmacher, Tischler und Glaser, Uhrenmacher und Büchsenschifter feierten am Sonntag ihren traditionellen Tinzltag. Den Imster Handwerkern der Zunft wurde im Jahre 1674 die Handwerksordnung verliehen. Obwohl die Zunft heute nur noch zum gesellschaftlichen Leben beiträgt, steigt der Mitgliederstand kontinuierlich. Heute verzeichnet die Vereinigung 275 Personen. Nach der Zunftmesse in der Pfarrkirche ging's zum „Auflegen" in den Gasthof Hirschen. Zunftmeister Nikolaus Larcher verlas stolz den Jahresbericht. Auch heuer wieder wurde in Zusammenarbeit mit dem Kurzwaffen-Club Oberland ein Zunftschießen veranstaltet. (peja)