Neue Pläne und Investitionen: Novartis baut Standorte in Tirol um

Kundl – Der Pharmakonzern Novartis hat am Donnerstag seine Pläne für die beiden Tirol-Standorte in Kundl und Schaftenau bekanntgegeben. 200 Millionen Euro sollen dort in neue Produktionsanlagen investiert werden. Weitere Investitionen im Bereich Biotechnologie seien zudem bereits in Planung, um die weltweit steigenden Bedarfe an Biologika zu decken.

„Dies ist ein starkes Bekenntnis unserer Zentrale in Basel in die Kompetenz, Qualität und langjährige Erfahrung unserer Mitarbeitenden“, erklärte Daniel Palmacci, Leiter der Novartis-Produktionsbetriebe in Österreich.

Eines der konkreten Investitionsprojekte sei die nächste Generation der biotechnologischen Produktion namens “Advanced Integrated Biologics Manufacturing“, um die weltweit neueste Produktionstechnologie in diesem Bereich in Tirol zu etablieren. Die Eröffnung der neuen Anlage sei für 2021 geplant. Ein weiteres Projekt sei der Ausbau der bestehenden „BioInject“ Anlage mit einer zusätzlichen Produktionslinie für die Herstellung von sterilen Fertigspritzen.

Rückzug aus bestimmten Produktionen

Novartis will sich damit auch in Tirol für künftige Veränderungen in der Gesundheitsbranche neu aufstellen, wie es heißt. Man wolle einen stärkeren Fokus auf spezialisierte und personalisierte Arzneimittel setzen. Das soll auch 300 Mitarbeiter in Tirol betreffen, die in bestimmten Produktiosbereichen abgebaut werden sollen. Diese sollen in den nächsten Jahren umgeschult werden. Die Veränderungen des Mitarbeiterstands sollen laut Novartis durch Neuinvestitionen und die natürliche Fluktuation kompensiert werden. Insgesamt sollen mehr neue Arbeitsplätze entstehen. Derzeit seien 4500 Mitarbeiter in Tirol beschäftigt, in den kommenden Jahren soll die Zahl auf 4.700 oder mehr steigen.

„Wir müssen unser Netzwerk stärken, indem wir unsere Kapazitäten und unser Know-How für die Zukunft richtig einsetzen. Hin zu neuen Wachstumsbereichen und schrittweiser Rückzug aus Produktionen, wo Produktionsprozesse nicht mehr kompetitiv sind“, sagte Novartis-“Country President“ Michael Kocher.

Hunderte neue Arbeitsplätze bis 2021

„Wir verfügen über sehr erfahrene Teams, die für den weiteren Aufbau der biotechnologischen Entwicklung und Produktion unerlässlich sind. Derzeit sind alleine an den Standorten Kundl und Schaftenau rund 100 Positionen ausgeschrieben. Die Neuinvestitionen werden bis 2021 rund 200 Arbeitsplätze schaffen. Weitere Pläne beinhalten einen zusätzlichen Personalausbau in vergleichbarer Größenordnung. Darüber hinaus suchen wir immer wieder Personal, um natürliche Fluktuationen abzudecken“ erklärte Judith Kastner, Personalleiterin von Novartis in Kundl und Schaftenau. (TT.com)