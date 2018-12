Mit hausgemachtem Sirup zum wirtschaftlichen Erfolg

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren gründen reale Unternehmen für die Dauer eines Schuljahres und bieten selbst entwickelte Produkte und Dienstleistungen auf dem realen Markt an.

Die Jugendlichen entwickeln dabei selbstständig ihr­e eigene Geschäftsidee und durchlaufen alle Phasen eines realen Wirtschaftsprojekts von der Ideenfindung und Teambildung über Planung, Produktion, Marketing und Verkauf bis hin zum Geschäftsabschluss. So weit die Theorie des Projekts „Junior Company“ der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreich, bei dem unter anderem die Wirtschaftskammer als Hauptförderer auftrit­t.

An den Tourismusschulen in St. Johann hat man bereits sehr gute Erfahrungen gemacht: „Unsere heurige Junior Company tritt in große Fußstapfen, konnten wir doch letztes Jahr mit ,Gin’n’Jelly‘ den Landessieg erringen“, erklärt Schulleiterin Anita Aufschnaiter.

Heuer versuchen sich die Schüler des Aufbaulehrgangs an verschiedenen Sirupen: Unter der Geschäftsführung von Lena Hülsbusch bilden Elias Diebler, Julia Brandner, Johanna Moser, Yonatan Etzion und Carolin Streif das Führungsteam, betreut werden sie dabei von den beiden Lehrpersonen Beate Aigner-Embacher und Patrick Merkl.

Unter dem Namen „Siropus“ werden Verdünnungssäfte in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten – von Kandisapfel-Zimt über Erdbeere-Basilikum-Pfeffer bis Alpenkräuterdudler. Die Sirupe können für Erfrischungsgetränke, Tees oder Cocktails verwendet werden. Die Rohstoffe werden regional zugekauft. „Wir stellen alles selbst in der schuleigenen Küche her“, weiß Diebler. Finanziert wird das Projekt über Anteilsscheine an der Firma, das Eigenkapital darf aber nur 800 Euro betragen. Erst wenn es durch den Verkauf Einnahmen gibt, können wieder Rohstoffe nachgekauft werden. „Ein eventueller Gewinn der Firma wird im Mai nächsten Jahres als Dividende an die Anteilsschein-Eigner ausbezahlt“, sagt die stellvertretende Direktorin Margareta Gruber. Beim Verkauf setzen die Schüler auf Bars, Cafés, Gasthäuser und Adventmärkt­e in der Region.

Bei der Umsetzung hilft den Schülern ein Kochlehrer, der früher bei der Firma Darb­o gearbeitet hat, die Idee der Durstlöscher kam aber von den Schülern selbst.