BIP im Europa-Vergleich: Tirol kann gut mithalten

Innsbruck – Ein Vergleich der NUTS2-Regionen in Europa (mittelgroße Regionen und Städte mit 800.000 bis drei Mio. Einwohnern), den die Wirtschaftskammer Tirol jährlich erstellt, zeigt, dass Tirol in Europa durchaus mithalten kann. So liegt Tirol mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner in Kaufkraftparitäten von 40.200 Euro auf Platz 27 der 30 wirtschaftsstärksten NUTS2-Regionen. Insgesamt sind neben Tirol vier österreichische Bundesländer unter den Top 30: Salzburg (17), Wien (18) und Vorarlberg (24).

Die Spitzenposition nimmt Tirol im Ranking bei den Indikatoren Schüler in berufsbildenden Schulen, Lehrlingen sowie Tourismusintensität ein: Mit einem Anteil von 72,8 Prozent an Schülern in berufsbildenden Schulen und Lehrlingen liegt Tirol im Ranking auf Platz eins knapp gefolgt von Vorarlberg und Salzburg. Bei der Tourismusintensität (Zahl der Übernachtungen im Verhältnis zur Bevölkerung) wird im Ranking der stärksten Regionen Tirol mit einem Wert von 48,5 nur von Südtirol „geschlagen“ (56,8).

Im Bereich Bildung zeigt sich, dass es bei der Quote der Personen mit ausschließlich Pflichtschulabschluss eine breite Streuung innerhalb der wirtschaftsstärksten Regionen gibt: So kommt Südtirol auf eine Quote von 32,2 Prozent der Personen zwischen 25 und 64 Jahren, welche nur über den Pflichtschulabschluss verfügen; in Prag sind es 2,4 Prozent. Tirol liegt mit 15,7 Prozent fast gleichauf mit dem Durchschnitt von 15,8 Prozent.

Besonders auffallend ist, dass bei vielen Indikatoren ein deutliches Nord-Süd-Gefälle innerhalb der europäischen Regionen besteht. Das zeigt sich auch bei der Arbeitslosenquote und der Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige). Beide Indikatoren zeigen besonders hohe Arbeitslosenquoten flächendeckend in ganz Spanien und Griechenland, aber auch in Mittel- und Süditalien auf. Tirol belegt im Ranking der reichsten Wirtschaftsregionen bei der Arbeitslosenquote Rang 8 (3,3 Prozent; gemessen nach EU-Definition) und Rang 6 bei der Jugendarbeitslosenquote mit 7,7 Prozent. (TT)