TVB Stubai baut auf neue Wege

Von Denise Daum

Neustift – Die Stimmung beim Tourismusverband Stubai ist gut. Bei der gestern Abend abgehaltenen Vollversammlung zogen die Verantwortlichen positive Bilanz und gaben einen Ausblick auf das kommende Jahr. Das Gesamtbudget für 2019 beträgt rund 7 Millionen Euro. Der TVB sieht nicht nur verstärkte Marketingmaßnahmen vor, sondern investiert auch kräftig in die touristische Infrastrukturentwicklung.

Primär werden die positionierungsrelevanten Projekte „Stubai 2021“ berücksichtigt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf dem Wegebau: So soll der Stubaier Talweg ausgebaut und aufgewertet werden (220.000 Euro). In die Verbindung von Froneben nach Neustift fließen 350.000 Euro. Auch für das bereits laufende Gemeinschaftsprojekt „Stubai Radweg“ von Planungsverband und TVB ist 2019 Geld reserviert. Wie viel genau, hängt von den Genehmigungen ab. Das Gesamtbudget dafür liegt bei 5 Mio. Euro. Neben infrastrukturellen Projekten investiert der Tourismusverband Stubai 2019 rund 40 Prozent des Gesamtbudgets in umfangreiche Werbemaßnahmen und Marketingaktivitäten.

Die Nächtigungszahlen in der vergangenen Saison sind nahezu stagniert, TVB-Obmann Sepp Rettenbacher ist dennoch zufrieden: „Das abgelaufene Tourismusjahr ist für uns erfreulich verlaufen.“ Trotz des verhaltenen Wintersaisonstarts – bei spätsommerlichen Temperaturen im Oktober – habe man im Tourismusjahr 2017/18 kumuliert das zweitbeste Ergebnis seit der Fusion 2006 mit rund 1,85 Millionen Nächtigungen erzielt. Zum Vergleich: Im Tourismusjahr 2016/17 wurden 1,87 Mio. Nächtigungen verzeichnet. „Erfreulich ist, dass mit rund 170 Vollbelegungstagen der Tourismusverband Stubai im Tiroler Spitzenfeld liegt“, erklärt Rettenbacher.

Das Bahnprojekt von Neustift in die Schlick, das zuletzt an der fehlenden Mehrheit im Neustifter Gemeinderat scheiterte (die TT berichtete), wollte von den TVB-Funktionären keiner aktiv ansprechen. Trotzdem: Der Wunsch nach einer Anbindung Neustifts ist nach wie vor aufrecht, wie TVB-Aufsichtsratsvorsitzender Armin Pfurtscheller im Gespräch mit der TT erklärt. „Es ist klar, dass es diese Zubringerbahn braucht.“ Pfurtscheller hofft, dass beim ein oder anderen Gemeinderat doch noch ein Umdenken stattfinden werde.