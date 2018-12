Im Tourismus mehr ins Personal investieren

Innsbruck – Für das Jahr 2030 wird ein Engpass von 30.000 Fachkräften in Tirol befürchtet. Es benötigt einfach mehr Lehrlinge, obwohl sich im Vorjahr die Zahl jener Jugendlichen, die eine Lehre begonnen haben, um 0,4 Prozent erhöht hat. Insgesamt absolvieren 10.725 Lehrlinge eine Ausbildung. Um dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern, hat das Land Tirol 2015 eine Offensive gestartet und ein Jahr später eine eigene Plattform eingerichtet. Gestern hat diese Plattform mit Vertretern aus Politik und der Sozialpartner weitere Maßnahmen beschlossen.

LH Günther Platter (VP) betonte, dass man alles tun müsse, um die Lehre attraktiver zu machen: Ab dem kommenden Schuljahr kündigt er für Schüler der siebenten Schulstufe ein verpflichtendes Berufs­orientierungsgespräch an. Das Land fördert diese Maßnahme mit 68.000 Euro, eine notwendige Fachkräfteanalyse mit 39.200 Euro. „Bei einer Befragung von über 4700 Schülerinnen und Schülern zeigte sich, dass die Berufsorientierung an Tirols Pflichtschulen für die Berufswahl wesentlich ist“, erläutert Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (VP). Insgesamt – da waren sich Platter, Palf­rader, Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf (VP), LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sowie Wirtschaftskammerchef Christoph Walser und AK-Präsident Erwin Zangerl einig – ist alles auch eine Frage des Images. „Deshalb müssen wir es heben. Mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen oder dem Tag der Lehre am 24. Jänner“, sagt Platter.

In Tirol steht darüber hinaus vor allem der Tourismus im Mittelpunkt. Hier will Platter ebenfalls Defizite beheben. „Investieren in touristische Infrastruktur ist gut, in das Personal aber besser“, gibt der Tourismusreferent die Leitlinie vor. Ein zentraler Lösungsansatz sind für ihn attraktive Ganzjahresarbeitsplätze im Tourismus. Laut Wirtschaftskammerboss Walser finde bereits ein Umdenken statt. „Wir schwindeln uns sicher nicht heraus, ein Eckpfeiler ist hier sicher auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ (pn)