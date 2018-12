Von Simone Tschol

Reutte, Imst – Seit fast 50 Jahren ist die Firma AVT mit Hauptsitz in Imst, fünf weiteren Standorten in Tirol, einem zusätzlich in Wien und einem in Immenstadt im Vermessungswesen tätig. Der technische Fortschritt hat auch die Arbeit der Ingenieure maßgeblich beeinflusst. Längst werden viele Daten über Luftbilder gewonnen. Neben Drohnen kommen dabei auch Hubschrauber und Flugzeuge zum Einsatz.

„Wir haben zwar das Knowhow, aber bislang immer Fremdfirmen für die Befliegung beauftragt, um unsere Kamera, einen hochsensiblen, ca. 700.000 Euro teuren Sensor, in Position zu bringen. Mit einer dieser Firmen hatten wir sogar einen Exklusivvertrag“, erklärt der Reuttener Peter Trefal­t, Miteigentümer und Geschäftsführer der AVT. „Aber manchmal hilft auch das beste Übereinkommen nichts. Wir sind Schönwetterflieger. Wir brauchen super Bedingungen, da darf kein noch so kleines Wölkchen die Sicht auf den Boden trüben. Wenn die Maschine dann genau an solch einem Tag wegen der gesetzlich vorgeschriebenen 50-Stunden-Wartung am Boden bleiben muss, ist das nicht angenehm“, so Trefalt.

Also wurde von den sieben AVT-Miteigentümern Roman Markowski, Peter und Alexander Trefalt, Siegfried und Engelbert Siegele, Josef Wendl und Johannes Paulitsch entschieden, sich nach einer Reservemaschine umzusehen. Und die Suche war erfolgreich – sogar mehr als das. Letztlich wurde ein komplettes Flugunternehmen gekauft. Über den Kaufpreis der „Weser Airborne Sensing“ mit Fliegern, Hangar und Büro am Flughafen Münster/Osnabrück wurde Stillschweigen vereinbart.

Nach einjähriger Übergangsfrist wird das Flugunternehmen nun komplett von der AVT gelenkt. Neben drei Flugzeugen, einer Cessna 206, einer Cessna T303 und einer Beechcraft B 200 Super King Air, wurde auch das Personal übernommen. Damit steigt die Zahl der AVT-Mitarbeiter auf über 100.

Trefalt fungiert in Münster/Osnabrück als Geschäftsführer (CEO). Dass das neue Tochterunternehmen rund 600 km Luftlinie vom Firmenhauptsitz Imst entfernt liegt, stört dabei nicht. „Wir decken Aufträge in ganz Europa ab, haben Akquisiteure von Italien bis Norwegen“, beschreibt Trefalt den großen Aktionsradius der AVT.

In drei bis vier Jahren soll vor Ort ein Geschäftsführer installiert werden. „Bis dahin ist es quasi ein letztes Aufbäumen meinerseits, bevor ich mich in den Ruhestand begebe“, scherzt Trefalt und fügt hinzu: „Wir haben untereinander eine gute Vertrauensbasis und schließlich geht es dort um große Summen. Ich bin einmal im Monat vier bis fünf Tage vor Ort. Viele fragen mich: ‚Wieso tust du dir das noch an?‘ Aber es ist echt spannend und macht Spaß.“

Ebenso präzise wie das gewonnene Bildmaterial, dieses hat eine Bodenauflösung von bis zu zwei Zentimetern, sind die Vorbereitungen für einen Vermessungs- oder Bildmessflug. Der Pilot muss sich dabei an ein genau festgelegtes Flugmuster (große Flächen werden in Streifen überflogen, siehe Bild rechts) und einen exakten Zeitplan halten, denn die Flugroute und Auslösepunkte werden im Vorfeld genau berechnet.

Die AVT und die „Weser Airborne Sensing“ haben schon zuvor mehrmals zusammengearbeitet. Die Verschmelzung der beiden Unternehmen komplettiert das Leistungsspektrum der AVT. Durch die Flüge werden Daten generiert und erfasst. Die „Bodencrew“ sorgt für die Nachbearbeitung und Veredelung. So werden aus riesigen Datenmengen, allein heuer wurden zirka 1,23 Petabyte (1,23 Millionen Gigabyte) verarbeitet, hochwertige Auswertungen im Sinne der Auftraggeber – zum Großteil die öffentliche Hand.

Ob im Auftrag der EU für die Kontrolle gemeldeter und geförderter Almflächen, Ortho­fotos für Skigebiete als Grundlage für Verträge mit Grundstückseigentümern oder die Vermessung von 1800 Kilometern Eisenbahnlinie in Italien – die Aufträge sind bunt gemischt. Erst jüngst war die AVT über Osttirol unterwegs, um für die Bundesforste die Waldschäden nach dem verheerenden Sturm Ende Oktober im Detail zu dokumentieren.