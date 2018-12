In sieben Jahren 24,8 Prozent Nächtigungsplus im Tiroler Oberland erzielt

Von Helmut Wenzel

Prutz, Ried – Das Minus von 1,2 Prozent in der jüngsten Sommersaison konnte die gute Touristiker-Stimmung am Dienstag im Saal der NMS Prutz-Ried nicht trüben. Bei der Vollversammlung des TVB Tiroler Oberland mit Obmann Armin Falkner legte Geschäftsführerin Michaela Gasser-Mark eine langfristige Erfolgsbilanz vor: Im Zeitraum der vergangenen sieben Jahre habe man die Nächtigungen um 24,8 Prozent steigern können. Macht ein jährliches Plus von 3,5 Prozent. Die Zahl der Ankünfte sei gar um 36,1 Prozent gestiegen, was andererseits eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer bedeutet – auf 4,1 Tage im Sommer und 5 Tage im Winter.

Mit knapp 1,6 Mio. Nächtigungen im jüngsten Bilanzjahr behauptet sich das Tiroler Oberland auf Platz 12 im Ranking der 34 Tiroler Verbände. Der Winteranteil liegt mit 876.000 Nächtigungen bei 55 Prozent, womit die 711.000 Sommernächtigungen einen Anteil von 45 Prozent ausmachen. Bei der Bettenauslastung habe der Verband tirolweit „den hervorragenden 7. Platz“ erzielt, hob Gasser-Mark hervor.

Das TVB-Team stellt sich neuen Herausforderungen: Toni Monz, Elisa Thöni, Helmut Wolf, Obmann Armin Falkner, Bettina Thöni, Harald Fuchs, Michaela Gasser-Mark, Maria Kathrein und Daniel Rundl (v. l.). - Wenzel

Seine gute Stimmung begründete Obmann Falkner so: Nachdem der Verband seine Strukturen mit drei Teilregionen und den „Gesamtauftritt aus einem Guss“ gefunden hat, „macht es mir viel Spaß, Obmann mit einem engagierten Team zu sein“. Bei den kommenden Herausforderungen nannte er die Fertigstellung des Via-Claudia-Radweges bis 2020, den Wasserpark im Bereich GKI und Rieder Badesee sowie die Verbesserung der Mobilität in den Seitentälern.

Dank Regionalmanagement regioL habe der Verband zuletzt Projekte im Volumen von zwei Mio. Euro realisieren können, ergänzte Gasser-Mark, „darin steckt fast eine Million an Fördermitteln“.

Die einzige Diskussion hat die neue Aufenthaltsabgabe (Ortstaxe) ausgelöst. Für die elf Mitgliedsgemeinden lag ein Vorschlag mit unterschiedlichen Taxen vor: Die Abgabe in Tösens etwa sollte von 1,50 Euro auf 1,70 Euro erhöht werden, jene in Nauders von 2 Euro auf 2,80 Euro. Sie finde das nicht in Ordnung, „alle sollten die gleiche Abgabe haben“, sagte Campingplatzbetreiberin Ingrid Sailer. Er stimme zu, dass eine einheitliche Abgabe anzustreben sei, sagte Falkner. Die Entscheidung sei jedoch autonom in den Ortsausschüssen getroffen worden. Letztlich beschloss die Versammlung den vorgelegten Vorschlag.