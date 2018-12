Den Gast durch Handy-App transparenter machen

Von Angela Dähling

Mayrhofen – Unterkünfte vermitteln war gestern. Urlaubs­erlebnisse verkaufen lautet die touristische Zukunft. Davon ist Andreas Lackner, Geschäftsführer vom Tourismusverband Mayrhofen-Hippach, überzeugt. Ebenso viele Touristiker der Region, wie sich bei der TVB-Vollversammlung am Dienstagabend im Europa­haus zeigte.

„MyZillertal.app“ heißt dazu das Zauberwort – eine Software fürs Handy. Sie steckt noch in den Kinderschuhen, irgendwann sollen aber darüber sämtliche Urlaubsangebote des Tales online buchbar sein. „Wir als TVB wissen derzeit fast nichts über den Gast“, kritisiert Lackner. „Dieses Wissen müssen wir sammeln, müssen erfahren, was er in seinem Urlaub gerne macht. Darauf basierend kann viel gezieltere Werbung seitens der Tirol Werbung und Zillertal Tourismus GmbH gemacht werden“, erklärte der TVB-Geschäftsführer den 161 erschienenen Mitgliedern.

Die 161 Mitglieder wurden von TVB-Obmann Andreas Hundsbichle und Aufsichtsrat Andreas Kröll informiert. - Dähling

Wobei er vorausschickt, dass man sich selbstverständlich an die Datenschutzgrundverordnung halte und der Gast damit selbst entscheidet, was er über sich preisgibt. Booking.com oder Airbnb machen es bereits vor: Der Gast kann hier nicht nur seine Unterkunft buchen, ihm werden auch buchbare Erlebnisse dazu angeboten. „Nicht die Übernachtung, das Erlebnis wird Hauptleistung“, macht Lackner deutlich, dass der Gast einen Urlaubsort nicht wegen der Unterkunft, sondern wegen der möglichen Erlebnisse dort auswählt. Ähnlic­h wie bei Amazon kann man demnächst über „MyZillertal.­app“ diverse Aktivitäten in seinen virtuellen Warenkorb legen. Dabei wählt man etwa aus den Angeboten der Bergbahnen, Skischulen, Aktiv-Sport-Anbieter das Gewünschte heraus, bucht und zahlt das Ganze dann mit der App. In Mayrhofen angekommen hält man den Skipass-QR-Code am Handy bei der Bergbahn an ein Lesegerät. Umgehend wird der Skipass ausgedruckt.

TVB-Obmann Andreas Hundsbichler. - Dähling

Leistungsträger der TVB-Region können über die App auch Pauschalangebote verkaufen – alles entsprechend dem EU-Pauschalreiserecht.Der TVB gründete für die App daher u. a. mit dem technologischen Partner Alturos eine GmbH. Und während üblicherweise Gebühren zwischen 20 und 30 % an die Buchungsplattformen zu zahlen sind, sind es bei „MyZillertal“ zwischen 7 und 10 %. Lackner: „Dass ein TVB Erlebnisse digital verkauft, ist absolutes Neuland.“ Es berge ein Riesenpotenzial, ist er überzeugt. Noch im Dezember werde man mit einer mobilen Website starten, 2019 soll dann die App kommen.

Aufsichtsrat Andreas Kröll. - Dähling

Abseits dieser Pläne konnt­e TVB-Obmann Andrea­s Hundsbichler von einem Nächtigungs-Rekordergebnis berichten. „Erstmals hatten wir über 2,4 Millionen Nächtigungen, das ist ein Plus von 3,76 %“, sagte er mit Dank an die Vermieter. Zahlreiche Veranstaltungen hatten im abgelaufenen Tourismusjahr Gäste nach Mayr­hofen gebracht. Mit einer neuen günstigen Regiocard für Gäste wolle man gemeinsam mit dem VVT das öffentliche Nahverkehrsangebot für Urlauber noch attraktiver machen. „Ob wir es finanzieren können, ist eine andere Frage“, meinte Hundsbichler.

Am Ende sang Erwin Aschenwald sein neues Lied. - Dähling

„Der TVB steht finanziell bestens da“, betonte indes der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Kröll bei der Präsentation der einstimmig genehmigten Jahresrechnung 2017 und des Budgets für 2019. Einnahmen von 6,9 Euro standen 6,4 Mio. Euro Ausgaben im Jahr 2017 gegenüber, wobei über eine Mio. Euro an die Zillertal Tourismus GmbH fließen. Vor allem aufgrund der Erhöhung der Aufenthaltsabgabe erhöhen sich 2019 die Verbands-Einnahmen um 25 % auf 8,3 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet.

Einer durfte bei der TVB-Vollversammlung nicht fehlen: Erwin Aschenwald (Die Mayrhofner). „Unser Testimonial und Original“, sagte Hundsbichler und ließ dessen neue Single „Das Amen der Berge“ erklingen, zu der Aschenwald live mitsang und erklärte: „Ich werde meine Heimat weiterhin im Herzen tragen.“