Europahaus steckt Geld ins Personal

Von Angela Dähling

Mayrhofen – Zwei Millionen Euro Wertschöpfung und 18.000 Nächtigungen für die Region bei 520 Saalvermietungen. Eine gut klingende Bilanz ist es auf den ersten Blick, die Stefanie Thurner als neue Geschäftsführerin des Europahauses bei der TVB-Vollversammlung in Mayrhofen für 2018 präsentierte.

Einen Abend später bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Mayrhofen machte sie allerdings deutlich, dass da noch mehr ginge. Aber dafür braucht es Geld. Je 50.000 Euro zahlen die Europahaus-Eigen­tümer Gemeinde und TVB für den Abgang des Hauses. Bei beiden suchte Thurner um insgesamt weitere 40.000 Euro an. Der TVB hat die Mehrzahlung seiner 20.000 Euro bereits beschlossen. „Wir vertrauen Steffi und ziehen später Bilanz“, sagt TVB-Vorstand Willi Pfister. Und auch die Gemeindepolitiker gaben Mittwochabend einstimmig grünes Licht für die einmalige Mehrzahlung. Finanziert wird sie aus dem Überschuss, den die Gemeinde erwirtschaftete.

„Mir wurde ein tadellos geführtes Haus übergeben, das auch wirtschaftlich mehr oder weniger gut funktioniert. Aber ich will mich auf dem Erfolg nicht ausruhen und von der Hand in den Mund leben. Das ist mir zu riskant“, sagt die Europahaus-Geschäftsführerin. Obwohl die meisten Seminare und Kongresse (etwa mit Jürgen Höller) seit Jahren Fixtermine im Europahaus sind und auch 2019 wieder stattfinden, ist sich Thurner bewusst, dass sich auch treue Kongresskunden irgendwann nach anderen Seminarorten umsehen könnten.

Kulturelle Veranstaltungen abseits der Tiroler Abende und volkstümlicher Veranstaltungen sind derzeit Mangelware im Europahaus. Und selbst die haben es nicht leicht, aufgrund des musikalischen Gratis-Angebots in unzähligen Gastgärten der Region. Es gelte, sich breiter aufzustellen und besser zu positionieren. Für einen verstärkten aktiven Verkauf und etwa die Erstellung eines Kulturprogramms fehlen aber personelle Ressourcen. Die Budgeterhöhung will Thurner daher vor allem ins Personal stecken – in Schulungen und in einen neuen Mitarbeiter. Denn um den Verkauf, das umfangreiche operative Geschäft und die Vermarktung kümmert sich derzeit nur sie (neben ihren geschäftsführerischen Aufgaben) sowie eine weitere Mitarbeiterin. Thurner erwartet sich im ersten Jahr 20.000 Euro mehr Umsatz durch den neuen Mitarbeiter.