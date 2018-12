Schneeschuh-EM wird in Kirchdorf ausgetragen

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Eines der Ziele des Tourismusverbandes St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf ist es, das Thema Winter abseits der Skipiste mehr zu unterstützen. „Wir haben zwar 250 Kilometer an Loipen, aber es gibt trotzdem mehr Wanderer als Langläufer“, erklärt TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel.

Fündig geworden ist er bei zwei Veranstaltungen: So wird im nächsten Jahr von 17. bis 19. Jänner in Kirchdorf die Schneeschuh-Europameisterschaft ausgetragen. Start und Ziel ist der Musikpavillon. In Deutschland waren bei der EM an die 2500 Teilnehmer, Riedel rechnet deshalb mit rund 3000 Startern in Kirchdorf. Ziel sei es, auch die Weltmeisterschaft in die Region zu holen. Apropos Region: Diese kann bei den Europäischen Wintertagen erkundet werden, die fast zeitgleich mit der Schneeschuhmeisterschaft stattfinden. Das genaue Programm gibt es auf der Homepage des TVB.

Ein Thema, das mehr den „Innenbereich“ betrifft, wurde anlässlich des Saisonauftakts in der Region ebenfalls vorgestellt – die neue „YapAcademy-App“. „Wir wollen die Mitarbeiter fit machen. Für die Region und im Wissen um die Region“, sagt Riedl. Oft hätten die Mitarbeiter keine Regionskenntnisse und würden oftmals auch sehr knapp vor Saisonbeginn anreisen. Um diese Wissenslücken auszugleichen, hat sich der TVB eine App programmieren lassen, mit der man am Smartphone verschiedene Kurse absolvieren kann. Bei erfolgreichem Abschluss gibt es nicht nur ein Zertifikat, sondern es werden auch verschiedene Prämien überlegt.

Vergünstigungen gibt es dann ab März 2019 mit Einführung der „TeamCard“, die freien Zugang zu verschiedenen Freizeitaktivitäten in der Region bieten soll – ähnlich der Gästekarte. Gestartet wird vorerst mit Tourismusmitarbeitern. „Wir haben festgestellt, dass es viele Mitarbeiter gibt, die zum Beispiel noch nie im Panoramabad oder beim Skifahren waren. Wie sollen die dem Gast Auskunft darüber geben, wenn sie gefragt werden“, erklärt Riedel. In Summe gibt der TVB für dieses Thema in den nächsten drei Jahren 350.000 Euro aus. Riedel: „Der Kampf um Mitarbeiter ist schwieriger als der Kampf um Gäste.“ Den Mitarbeitern gehöre auch öfters Danke gesagt. Das können die Gäste in Zukunft mit „Glücksmomenten-Pickerl“ machen, die sie an besonders nette Mitarbeiter vergeben. Die wiederum können die Pickerl in einen Sammelpass einkleben und erhalten dafür Prämien.